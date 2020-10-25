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Ankara Haberleri: Kavuşma anı

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Kavuşma anı

Sedat CENİKLİ
25.10.2020 - 21:21 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın ‘Çalındı mı satıldı mı’ haberinin ardından kayıp köpek Boro, Çankırı’da yaralı halde bulundu. Boro, kayıp olduğu süreçte dövüştürülmüş, çiftleştirilmeye çalışılmış ve hatta internet üzerinden satışa bile çıkarılmış.

Sedat CENİKLİ

Hayvansever Emre Tanyolu’nun 5 yaşındaki köpeği Boro, komşuların şikâyeti üzerine gelen ekiplerin de pitbull sanması üzerine altı ay önce Çankaya Belediyesi’nin Mühye’deki barınağına götürüldü. Ancak Boro, yediemin olarak emanet edildiği barınaktayken ortadan kayboldu. Hayvansever Emre Tanyolu, tam da köpeğinin American Staffordshire Terrier cinsi olduğunu ispat etmek üzereyken, 28 Eylül’de “Köpeğin çalındı” haberini aldı. Sosyal medya paylaşımları ve Hürriyet Ankara’nın manşetinin ardından gelen bir telefon üzerine köpeği Boro’yu Çankırı’da yaralı halde sokakta gezerken bulan Emre Tanyolu, yaşananları şöyle anlattı:

Kavuşma anı

SATILIK İLANI KALDIRILDI

“Maalesef kaybolduğunu 22 gün kadar geç öğrendik. Haber verilmiş olsaydı aslında çok daha erken bulabilirdik. Kaybolduğunu öğrendiğimiz andan itibaren internetten ‘satılık köpek’ arıyormuş gibi davranarak ilanları takip ettik. Karşımıza 22-23 tane köpek ilanı geldi. Sonuncusu Boro’ydu. Ancak hem Hürriyet Gazetesi’nin haberi hem de sosyal medyada hayvanseverlerin Boro için verdiği destek ses getirdi. Muhtemelen satmaya çalışanlar korktukları için ilanlar kaldırıldı, kimseye ulaşamaz olduk.

KOŞARAK KUCAĞIMA ATLADI

Aramaya devam ederken tanımadığım bir numaradan arandım ve Boro’ya benzer bir köpeğin Çankırı’da, yaralı halde dolaştığı söylendi. Haberi alır almaz kalabalık bir ekiple apar topar Çankırı’ya gittik ve yaklaşık 8 saat süren arayışın ardından Boro’yu bulduk. Kavuştuğum andaki duygularımı anlatmam çok zor. Oğlum koşarak kucağıma atladı. Yanımda babam ve çok sevdiğim arkadaşlarım vardı, belki 15 dakika boyunca hepimiz Boro’ya sarılıp ağladık. Çok mutlu olduk.

DİŞ İZİ, MANTAR, ENFEKSİYON

Kavuştuğumuzda Boro’nun sağlık durumu iyi değildi. Dövüştürülmüş ve bu yüzden vücudunda diş izleri vardı. Çiftleştirilmeye çalışılmış. Gözlerinde, penisinde akıntılar, vücudunun farklı yerlerinden mantarlar vardı. Kan değerleri düşmüş ve enfeksiyon kapmıştı. Hemen Ankara’daki kliniğine gittik. Şu an gayet iyi. Tedavi süreci iki hafta kadar sürecek ve kısa sürede iyi olacağını biliyorum. Oğlumun bulunması için sosyal medya paylaşımlarıyla, destek telefonlarıyla arayıp soran, süreçte yanımda olup yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

Kavuşma anı

TAZMİNAT GELİRSE BAĞIŞLAYACAĞIM

Çankaya Belediyesi’nin Mühye’deki barınağı hakkında işlem yapılması ve sorumluların cezalandırılması için suç duyurusunda bulunduğunu da hatırlatan Tanyolu, “Yakında takip edeceğiz ve peşini asla bırakmayacağız. Suç duyurusu dilekçemde de belirttiğim gibi köpeğimin çalınmasına izin verilen Çankaya Belediyesi Mühye barınağına açacağım maddi ve manevi tazminat davalarından gelecek olan tüm tutarı, Türkiye’de kendini bu işe adamış özle köpek barınaklarını tek tek gezerek bağışlayacağım” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK İADE ETTİ

American Staffordshire Terrier cinsi Boro ve kardeşi Sonya’nın, ‘pitbull olmadıklarını’ Tarım ve Orman Bakanlığı’na kanıtlamak için açtığı davayla ilgili de bilgi veren Tanyolu, “Bilirkişi yazıları hazır ve sadece karar yazısını bekliyoruz. Ama Bakanlık’tan da ‘Köpekleriniz pitbull ya da melezi değildir. Bu yüzden tarafınıza iade edilmesi uygundur’ diye bir yazı verildiği için çocuklarımı alabildim” dedi.

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