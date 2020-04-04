Çağrıya 'Karavanda kal' olarak cevap verdiğini anlatan Gürer, 20 gündür yaşamını karavanında tek başına sürdürdüğünü belirtti. Sokak hayvanlarıyla ve çiçeklerle ilgilendiğini belirten Gürer, “Kendimi izole etmiş durumdayım. Hiçbir insanla görüşmüyorum, misafir kabul etmiyorum. Diğer karavan komşularımızla uzaktan selamlaşıyoruz" diye konuştu.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Karavanda kal’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Nisan 2020 tarihinde saat 10 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Karavanda kal’ haberi güncellenecektir.