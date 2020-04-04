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Ankara Haberleri: ‘Karavanda kal’

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‘Karavanda kal’

İbrahim LALELİ/DHA
04.04.2020 - 10:40 |Son Güncelleme :

Ankara'da özel bir şirkette çalışan 37 yaşındaki Gözde Gürer (37), 'Evde kal' çağrısının yapıldığı gün Antalya'ya yola çıkıp karavanına yerleştiğini söyledi.

İbrahim LALELİ/DHA

Çağrıya 'Karavanda kal' olarak cevap verdiğini anlatan Gürer, 20 gündür yaşamını karavanında tek başına sürdürdüğünü belirtti. Sokak hayvanlarıyla ve çiçeklerle ilgilendiğini belirten Gürer, “Kendimi izole etmiş durumdayım. Hiçbir insanla görüşmüyorum, misafir kabul etmiyorum. Diğer karavan komşularımızla uzaktan selamlaşıyoruz" diye konuştu. 

‘Karavanda kal’

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Karavanda kal’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Nisan 2020 tarihinde saat 10 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Karavanda kal’ haberi güncellenecektir.

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