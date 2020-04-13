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Ankara Haberleri: Kararın ardından EGO da düzenleme yaptı

ANKARA HABERLERİ

Kararın ardından EGO da düzenleme yaptı

Hürriyet Haber
13.04.2020 - 23:32 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği’nin kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü de dün sabah 06.00 itibarıyla toplu taşımada yeni düzene geçti.

Hürriyet Haber

EGO otobüsleri kışlık servis programına geçerken bütün hatlarda otobüsler tam kapasite ile hizmet verecek. Kararla beraber daha önce sefer aralıkları uzatılan metro ve ANKARAY’da da yeni düzenleme yapıldı. Hafta içi ‘pik saatler’ olarak ifade edilen 07.00-09.30 ve 16.00-20.30 saatleri arasında, 7 dakika sefer aralığı uygulaması yapılacak. Kalan saatlerde ise 15 dakikada bir sefer düzenlenecek. EGO ayrıca yolculara maske konusunda da, “Toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu tutulması, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacak olması nedeniyle, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tedbirli olmaları hususunu önemle rica ederiz” uyarısı yaptı. Güncellenmiş servis güzergâhlarına EGO Cep’te uygulamasından ulaşılabildiği de kaydedildi.

Kararın ardından EGO da düzenleme yaptı

153 KİŞİLİK OTOBÜSTE 18 YOLCU OTURACAK 9 YOLCU AYAKTA GİDECEK

Alınan yeni kararla örneğin EGO’nun 36 oturan, 116 ayakta ve bir engelli olmak üzere toplam 153 yolcu kapasitesine sahip MAN marka körüklü otobüslerinde, en fazla 18 kişi oturarak, 9 kişi de ayakta seyahat edebilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kararın ardından EGO da düzenleme yaptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Nisan 2020 tarihinde saat 23 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kararın ardından EGO da düzenleme yaptı haberi güncellenecektir.

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