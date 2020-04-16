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Ankara Haberleri: Kampanyaya her yaştan bağış

ANKARA HABERLERİ

Kampanyaya her yaştan bağış

AA-İHA
16.04.2020 - 09:43 |Son Güncelleme :

Gölbaşı’nda yaşayan 7 yaşındaki Reyhan, Kızılcahamamlı 70 yaşındaki Hamdi Demircan ile Kalecikli 79 yaşındaki Kahriman Keklicek, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışta bulundu.

AA-İHA

Gölbaşı Tek Lojmanları’nda yaşayan TEK İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Reyhan Öztoprak, bilgisayar almak için kumbarasında biriktirdiği 245 TL’yi, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla dışarı çıkamadığı için ebeveynleri aracılığıyla Gölbaşı Kaymakamlığı’na bağışta bulunmak istediğini iletti. Kaymakamlık bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, evine gittiği küçük kızdan teslim aldığı bağışı banka şubesine yatırarak dekontunu da kendilerine verdi. Reyhan, “Paramı zor durumdaki ihtiyaç sahiplerine bağışlamak istedik. Kimse dışarı çıkmasın ve bu salgın bitsin. Bir an önce okuluma dönmek istiyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim” dedi.

Kampanyaya her yaştan bağış

MAAŞININ YARISINI VERDİ

Kalecik’te yaşayan Kahriman Keklicek de, kampanyaya maaşının yarısını bağışlayarak destek oldu. Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Gönlü güzel, duyarlı ve cömert insanımız içimizi ısıtmaya devam ediyor. Kalecik ilçemizde 79 yaşındaki Kahriman Keklicek amcamız maaşının yarısını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlamış bulunuyor” ifadelerine yer verdi. Keklicek, Kalecik Kaymakamlığı’na yaptığı başvuru üzerine kendisini ziyarete gelen jandarma personeline, “Maaşımın yarısını ben devlete bağışlamak istiyorum bu hastalık dolasıyla” diye konuştu.

Kampanyaya her yaştan bağış

DEVLETİMİZİN YANINDA OLMALIYIZ

Kızılcahamamlı 70 yaşındaki Hamdi Demircan, büyükbaş hayvanını kamponyaya bağışladı. Bu kapsamda yaklaşık 10 bin lira değerindeki düvesini kampanyaya bağışladığını belirten Demircan, “Vatanımıza ne kadar bağışta bulunsak azdır. Vatan varsa biz varız. Vatansız olmaz. Devletimiz bize yol, su, elektrik getirmiş, birçok destek vermiş. Bizler de bu zor gününde elbette ki devletimizin yanında olmalıyız” dedi. Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy da Demircan’ı telefonla arayarak, “Çocuklarınızın rızkından ayırıp vatana millete bağışta bulundunuz. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.AA-İHA

Kampanyaya her yaştan bağış

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