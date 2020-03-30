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Ankara Haberleri: Kameralı binada tehlikeli oyun

ANKARA HABERLERİ

Kameralı binada tehlikeli oyun

DHA-İHA
30.03.2020 - 09:40 |Son Güncelleme :

Keçiören’de koronavirüs salgınına ve İçişleri Bakanlığı’nın kapatma kararına aldırmayan 25 kişi, kaçak kıraathanede oyun oynarken yakalandı. 3 katlı binanın, 4 kamerayla 24 saat gözetlendiği tespit edildi.

DHA-İHA

Keçiören’de koronavirüs salgınına aldırmayan kişiler, kaçak kıraathanede oyun oynarken basıldı. Olay, saat 23.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Göksu Sokak'ta meydana geldi. Mahalle bekçileri, şüpheli gördüğü 2 kişiyi durdurmak istedi. Durumu fark edip kaçan şüpheliler, 3 katlı bir binaya saklandı. Kaçan şahısları kovalayan bekçiler, gizli olarak işletilen ve pencereleri tahtalar ile kapatılarak içerinin görünmesi engellenen kıraathane ile karşılaştı.
Binanın etrafını saran polis ekipleri, koronavirüs salgınına aldırmadan kaçak kraathanede oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı. Binanın 2 katını kaçak olarak kıraathaneye çevirerek vakit geçiren 25 kişi, ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

Kameralı binada tehlikeli oyun

PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca 3 katlı binayı arayan polis ekipleri, apartmanın çevresinin 4 adet kamerayla 24 saat gözetlendiğini fark etti. Kaçak kıraathane işleten şahısların binanın girişine ve çevresine yerleştirdikleri kameraların ve kapının önünde bulunan zilin, apartmanın önüne gelen kişileri tanıyarak kapıyı açmaları için kullanıldığı tespit edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında kıraathanelerin kapatılmasına karar verilmişti. Kaçak olarak işletilen kıraathanede arama yapan polis ekipleri, içeride buldukları oyun kağıtları, masalar, alkol şişeleri ve çeşitli malzemelere el koyarken, şüphelilere idari para cezası uygulandı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kameralı binada tehlikeli oyun

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kameralı binada tehlikeli oyun hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mart 2020 tarihinde saat 09 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kameralı binada tehlikeli oyun haberi güncellenecektir.

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