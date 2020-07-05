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Ankara Haberleri: Kalite 30 yılın üzerine çıktı

ANKARA HABERLERİ

Kalite 30 yılın üzerine çıktı

Murat YILMAZ
05.07.2020 - 10:57 |Son Güncelleme :

Başkent’te 14 yıldır yürütülen ‘Ankara Keçisi Halk Elinde Ülkesel Islah Projesi’ sayesinde nesli tükenmekte olan Ankara keçisi sayısı 200 bine ulaştı, tiftikteki kalite de son 30 yılın üzerine çıktı. Birlik Başkanı Hasan Kılınç, “Mevcut durumda proje kapsamında melez sürüler kalmadı” dedi.

Murat YILMAZ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Ankara İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin Ankara keçisinin neslinin tükenmemesi için 2006 yılında başlattıkları ‘Ankara Keçisi Halk Elinde Ülkesel Islah Projesi’ndeki verim artışı yüzleri güldürdü. Proje kapsamında nesli tükenmek üzere olan Ankara keçisi sayısı 200 bine ulaştı. Aynı zamanda yapılan bilimsel ıslah çalışmalarıyla tiftikteki mikron kalitesi de son 30 yılın üzerine çıktı. Proje sayesinde melez sürülerin kalmadığını, saf keçilerin oluşmasının sağlandığını belirten Ankara İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç şunları söyledi:

Kalite 30 yılın üzerine çıktı

SAF SÜRÜLER AZALMIŞTI

“Ankara keçisi en yoğun Ankara bölgesinde yetiştirilmekte. Cumhuriyet döneminde önemini koruyan Ankara keçisi 90’lı yılların sonuna doğru çeşitli sebeplerden azalmaya başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2006 yılında ıslah programı başlatıldı. Tiftiğin ekonomik önemini kaybettiği bu yıllarda sayının azalmasının yanı sıra kıl keçisi ile melezlemeler yapıldı ve buna bağlı olarak saf sürüler oldukça azalmıştı. Özellikle ıslah projesinin başlamasının ardından tiftik veriminde, kalitesinde ve saf sürülerin oluşmasında önemli gelişmeler kaydedildi.

MELEZ SÜRÜLER KALMADI

Mevcut durumda proje kapsamında melez sürüler kalmadı. Tiftik verimi, bölgelere göre keçide 1.7–2.1 kg, oğlakta 1.3–1.5 kg rakamlarına ulaşılmıştır. Tiftik lif inceliği bakımından keçilerde ortalama 32 mikron, oğlaklarda ise 24 mikron rakamlarına ulaşılmıştır. Üretimde elde edilen bu başarılı rakamların üretimden sonra işleme sürecinde de değerlendirilmesi planlanıyor. Bu amaçla yetiştiricilere kırkım esnasında temizlik ve tasnifleme işlemi, tiftik alım esnasında tasnif işlemi yapılarak bir örnek ürün elde edilmeye çalışılmakta. Hedeflerimiz arasında, kaliteye göre fiyatlandırma ve destekleme modeline geçiş yer alıyor.”

Kalite 30 yılın üzerine çıktı

TİFTİK ULUSLARARASI STANDARDI YAKALADI

Bu yıl Ankara keçisinden son 30 yılın en kaliteli tiftiğinin elde edildiğini söyleyen Kılınç, “Tiftik kalitesi ile birlikte Türk tiftiği uluslararası standardı yakalamış oldu. Dünyada tiftik üretiminde lider ülkeler Güney Afrika ve Yeni Zelanda. Tiftik tekstilinde lider ülkeler ise İtalya, Çin ve İngiltere. Tüm bu ülkelerde tiftik alım ihaleleri mikron bazlı yapılıyor. Ülkemizde de bu yönde olumlu bir gidiş var, bu şekilde kalite artıyor. Bugün projede yer alan üreticilerin oğlak tiftik mikron değeri 20’lere kadar düştü. Dünya standartlarını yakalayan Türk tiftiği uluslararası piyasada bundan sonra daha çok talep görecek” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kalite 30 yılın üzerine çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Temmuz 2020 tarihinde saat 10 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kalite 30 yılın üzerine çıktı haberi güncellenecektir.

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