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Ankara Haberleri: Kalecik semalarında test edilecek

ANKARA HABERLERİ

Kalecik semalarında test edilecek

Murat YILMAZ
23.06.2020 - 23:58 |Son Güncelleme :

Kalecik’te insansız hava araçları (İHA) ve drone test uçuşları için ‘Sürekli Tahsisli Hava Sahası’ hizmete açılıyor. Etap etap yapılacak İHA Test, Eğitim ve Geliştirme Merkezi’nin Türkiye de ilk olacağını belirten Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, “Şimdiden çok sayıda kullanım talebi gelmeye başladı” dedi.

Murat YILMAZ

Kalecik Belediyesi, TRTEST ve Teknopark Ankara iş birliğinde, insansız hava araçları (İHA) ve drone test uçuşları için Kalecik’te Sürekli Tahsisli Hava Sahası hizmete açılıyor. Alandaki çalışmaları 15-20 gün içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, proje ile savunma ve havacılık sektörünün test konusundaki ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladıklarını kaydetti. Başkan Kalkan proje ile ilgili Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

Kalecik semalarında test edilecek

HAVA SAHASININ AÇILMASI İLK ADIM

“Hem sivil hem savunma alanında insansız hava araçları (İHA) uygulamalarında birçok alanda teknolojik ilerlemeyi yakalamak önemli bir konu artık. Hem platform hem alt sistemler hem de faydalı yüklerin testi için bir altyapı çalışması önemli bir ihtiyaç haline geldi. Sürekli tahsisli bir hava sahasının hizmete açılması sadece ilk adım. Yer sistemlerinin geliştirilmesi için yatırımlar devam edecek. Dünyada devrim niteliğinde bir değişim rüzgarı başlamışken biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. İHA’lar artık Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından izne tabi ve kayıtlı olarak kontrol altında tutuluyor. Yurt dışında yabancı internet siteleri siparişlerini İHA ile götürmeye başladı, ülkemizde PTT drone ile kargo teslimatı başlattı. GSM şirketleri afet ve olağanüstü durumlarda İHA kullanıyor. Teknoloji artık bu yönde büyük bir ilerleme gösterdi. Biz de bu doğrultuda Kalecik Belediyesi olarak Teknopark Ankara ve Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), TSE, TÜBİTAK, TSKGV ve STM ortaklığında kurulmuş TRTEST AŞ ile bu projeyi ortak olarak hayata geçirdik.

Kalecik semalarında test edilecek

AMERİKA’DA 7 TANE VAR TÜRKİYE’DE YOK

Amerika’da bu merkezden 7 tane var, Türkiye’de yok. İHA Test, Eğitim ve Geliştirme Merkezi’miz Türkiye’de ilk olacak ve etap etap yapılacak. Buradaki hava sahası yerli ve milli Türk sivil ve savunma sanayimizin kullanımına açıldı. Daha şimdiden çok sayıda kullanım talebi gelmeye başladı. Bireysel olarak da kullanılabilecek. Şu anda çalışmalara başladık, alanı 15-20 gün sonra kullanılabilir hale getireceğiz. Uluslararası alanda İHA’lar konusunda güçlü bir konumda olan ülkemiz bu test sahası ile kabiliyetlerini bir adım öteye taşımış oldu. Kalecik Belediyesi olarak bu adımın içerisinde yer almaktan gururluyuz. Burada mesire alanı da olacak, insanlar dinlenebilecek. 2.5 dönümlük bir alanda hizmet verilmeye başlanacak.”

Kalecik semalarında test edilecek

Ankara şehir merkezine 60 kilometre mesafedeki alan, 3.7 kilometre en, 48 kilometre uzunluğa sahip.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kalecik semalarında test edilecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Haziran 2020 tarihinde saat 23 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kalecik semalarında test edilecek haberi güncellenecektir.

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