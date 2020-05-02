Kalabalıkta yaygın olması normal

BUNLARI UNUTMAYALIM:

1-SOSYAL MESAFEYİ KORU

2-DOĞRU MASKE KULLAN

3-HİJYENE DİKKAT ET

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ mobil uygulamasına gelen güncellemenin ardından kentlerdeki vaka yoğunluğunun olduğu bölgeler ortaya çıkarken, Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık da Ankara’nın koronavirüs haritasını Hürriyet Ankara’ya değerlendirdi. Vaka yoğunluğunun, Kızılay ve Ulus gibi kalabalık meydanlar ile ilçe merkezlerinde görülmesinin normal olduğunu belirten Balık, “Virüs kalabalığı ve yakınlaşmayı seviyor. Bu nedenle kalabalığın yoğun olduğu veya çok katlı sitelerin bulunduğu bölgelerde vakaların daha yaygın olması normal” diye konuştu. Günlük iyileşen hasta sayısının, günlük vaka sayısını aşmış olması ve vaka sayısındaki düşüşün toplumda rahatlamaya sebep olmaması, tedbirlere sonuna kadar uyulması gerektiğini vurgulayan Balık, şunları söyledi:

YIĞILMAYI ÖNLEMEK KENDİ ELİMİZDE

“Ankara özelindeki gözlemlerimizden biri sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı günden önceki ve bitişinden sonraki günler, dışarıda aşırı bir yoğunluk oluyor. Bunu çok tehlikeli buluyorum. İnsanlarda gıda bulamama kaygısı var. Türkiye gibi bir ülkede bu çok anlamsız. Türkiye’de bir insanın aç kalması mümkün değil. Yani öncelikle bireysel olarak bu psikolojiyi düzeltmemiz lazım. Yığılmaları önlemek insanın kendi elinde. Sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaş kendisi uygulamalı.

VATANDAŞ KURALLARA MUTLAKA UYMALI

Dışarı çıkmak zorundaysa da mutlaka kurallara uymalı. Belediyelerin yaptığı sokakların yıkanması gibi uygulamalar görüyoruz, gereksiz. Çünkü virüs topraktan, yerden, ayakkabının altından bulaşmıyor. Virüsün bulaşmasında iki önemli faktör var. Bunlar da solunum yolu ve temas. O yüzden sosyal mesafeyi korumaya, doğru maske kullanımına ve el hijyenine dikkat etmemiz yeterli.

AZALMA, BİZİ RAHATLATMAMALI

‘Evde kal’ çağrısı çok önemli. Çünkü virüs, dışarıda bulaşacak insan bulamayınca salgın yapamaz. Bu nedenle en iyisi evde kalmak, ancak çıkmak zorunda olduğumuzda da yukarıdaki tedbirlere uyacağız. Bu kurallardaki en küçük ihmal ya da dikkatsizlik anında virüsün bulaşmasına sebep olabilecektir. Çünkü virüs, çok kolay bulaşan bir virüs. Virüsün tüm dünyaya yayılmasının tek vakadan başladığı unutulmaması gerekiyor. O yüzden vakalardaki azalma, bizi rahatlatmamalı. Dolayısıyla tedbirleri gevşetirsek, tek bir vaka kaldığında dahi ikinci bir dalga yapıp bu derece büyük bir salgına dönüşebilir.”

Hürriyet Ankara, Hayat Eve Sığar uygulamasından çıkardığı Ankara’nın ilçe ilçe koronavirüs haritasını, dün ‘Nerelerde risk var’ manşetiyle gündeme getir