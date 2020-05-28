Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Kahvehanelerde yancılık bitiyor

Ankara Haberleri: Kahvehanelerde yancılık bitiyor

ANKARA HABERLERİ

Kahvehanelerde yancılık bitiyor

Murat YILMAZ
28.05.2020 - 09:37 |Son Güncelleme :

Koronavirüs nedeniyle kapatılan kahvehaneler normalleşme döneminde açılacakları tarihi merakla beklerken Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, yeni dönemdeki tedbirleri Hürriyet Ankara’ya anlattı. Güven, “Artık yancılık bitti, masalara 4 kişiden başka kimse oturamayacak” dedi.

Murat YILMAZ

 

Kahvehanelerde yancılık bitiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta geçici olarak kapatılan kahvehane, kafe ve çay ocağı gibi işletmeler de normalleşme sürecinde açılacakları tarihi dört gözle bekliyor. Bu süreçte kendi görüşlerinin de alınmasını isteyen Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, yeni döneme ilişkin alacakları tedbirleri Hürriyet Ankara’ya anlattı. Kahvehanelerde oynanan oyunları seyreden, bedavadan yiyen ve içen ‘yancı’ların artık masalarda olamayacağını kaydeden Güven şunları söyledi:

Kahvehanelerde yancılık bitiyor

GÖRÜŞÜMÜZ ALINSIN İSTİYORUZ

“1 Haziran’da dernek lokalleri açılıyor ancak kahvehaneler ve kafelerin açılmasıyla ilgili bir karar yok. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın, Bilim Kurulu’nun ilgili kurumların bizim de görüşümüzü almalarını istiyoruz. Yaptım oldu mantığının yanlış olacağı düşüncesindeyiz. Biz de açılacağımız tarihi merakla bekliyoruz. 70 gündür kapalıyız. Bu süreç esnafımızı çok zor duruma soktu. Krediyi esnafın sadece yüzde 50’si kullanabildi. Ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Bir kirayı devlet ödesin talebimiz oldu ancak bir sonuç alınamadı.”

CAM YERİNE PLASTİK VEYA KARTON BARDAK

“Kahvehanelerde zaten eskisi gibi iş yoktu. Kahvehaneler öyle ağzına kadar tıklım tıklım dolmuyordu, en fazla 5 masa oluyordu” diyen İsa Güven yeni dönemde alınabilecek tedbir önerilerini ise şöyle sıraladı:

-Herkes maskesini takacak.

-Eldivensiz kimse olmayacak.

-Kahvehaneler düzenli olarak dezenfekte edilecek.

-Cam bardak yerine plastik veya karton bardaklar olacak. Kullanılıp atılacak.

-Masalar arasındaki mesafe en az 1.5 metre olacak.

-Masalar normalde 120 santimetrekare, ihtiyaç olursa ek sunta ile masalar büyütülebilecek.

-Masada yancı olunca 5-6 kişi oluyordu. Artık yancılık bitti, masalara 4 kişiden başka kimse oturamayacak.

-Taşlarımız her akşam yıkanacak ve dezenfekte edilecek.

-Oyun kağıtlarımızı iki saatte bir değiştireceğiz.

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kahvehanelerde yancılık bitiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kahvehanelerde yancılık bitiyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Polisten sosyal mesafe uyarısı

Polisten sosyal mesafe uyarısı

Parklar çocukların

Parklar çocukların

Yaralı sıpa Pekmez barınakta iyileşti

Yaralı sıpa Pekmez barınakta iyileşti

Otobüs firmalarının normalleşme beklentisi

Otobüs firmalarının normalleşme beklentisi

Öğrencilere deneme sınavı

Öğrencilere deneme sınavı

Camiler yarına hazırlanıyor

Camiler yarına hazırlanıyor

Gözler federasyonun kararında

Gözler federasyonun kararında

Boru değişimi için ihale

Boru değişimi için ihale

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

28 Mayıs 2020, Perşembe
  • İmsak
    03:27
  • Güneş
    05:17
  • Öğle
    12:51
  • İkindi
    16:47
  • Akşam
    20:15
  • Yatsı
    21:57
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.