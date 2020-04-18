Kahramanlar virüse karşı

Koronavirüs salgınıyla mücadele yürüten Ankara Şehir Hastanesi’nde COVID-19 tanısı konan hastalara uygulanan tedavi süreci görüntülendi. Sağlık çalışanlarının, acilden yoğun bakıma kadar pandemiye karşı verdikleri savaş, aşama aşama izlendi.

-Müracaat kısmından termal kamera ile ateş ölçülüyor.

-Doktorlar, Kovid-19 şüphesiyle gelen hastaların şikayetlerini dinleyerek muayene ediyor.

-Sağlık çalışanları, Kovid-19 şüphesi görülen vatandaşlardan bulaşma riskine karşı özel kabinlerde biyolojik numune alıyor.

-Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında COVID-19 şüphesi olan hastalardan alınan numuneler testen geçiyor.

-COVID-19 şüphesi olan hastalara tomografi çekiliyor.

-Koronavirüsle mücadele verilen blokta, önemli uyarıların ve dikkat edilmesi gereken hususların yazılı olduğu broşürler asılıyor.

SARI TABLO VE BİLEKLİK

Sarı tabloların bulunduğu noktalar, koronavirüs ile mücadelenin verildiği bölümleri gösteriyor. COVID-19 tanısı konulmuş veya COVID-19 şüphesi bulunan hastalara da sarı bileklik takılıyor.

Pandemi hastanesi olarak ilan edildikten sonra, kampüsü çeşitli alanlara ayırdıklarını vurgulayan Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, “Bu tip bulaşıcı hastalıklarda izolasyon çok önemli. Koronavirüslü hastayı taşıyacağımız asansör, bu hastayı alacağımız acildeki gözlem alanı, tomografisini çekeceğimiz röntgen bile ayrı” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Hastane acil servisi, fiziksel kapasite anlamında dünyanın en büyük acil servislerinden. Profesör doktorlar, doçent doktorlar, doktor öğretim üyeleri de 24 saat nöbet tutacak şekilde bir vardiyada çalışıyorlar” dedi.

ALTI KORUYUCUYLA TEDBİR ALINIYOR

Öte yandan doktorlar, yoğun bakım hastalarına rutin kontrollerini ve tedavilerini uyguluyor. Sağlık çalışanları, hastane içinde belirlenen kurallara göre hareket ediyor. Negatif basınçlı yoğun bakım odasında yatan hastalara tedavi uygulayan sağlık çalışanları, odadan çıkışta hastayla temas ettikleri koruyucu ekipmanı çıkararak tıbbi atık kovasına atıyor ve ellerini yıkıyor. Sağlık çalışanları yoğun bakımda bulaşma riskine karşı özel koruyucu tulum, maske, bone, gözlük, siperlik ve eldiven giyerek tedbir alıyor.