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Ankara Haberleri: Kahraman Mehmetçik’e Başkent desteği

ANKARA HABERLERİ

Kahraman Mehmetçik’e Başkent desteği

Hürriyet Haber
03.03.2020 - 09:18 |Son Güncelleme :

Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen saldırı sonrası tek yürek olan Ankaralılar, birlik ve beraberlik konvoyları oluşturdu. Kahraman şehitleri anan başkentliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulundu, dua etti.

Hürriyet Haber

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yüzlerce belediye personeli ve vatandaşlar, Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek ve İdlib şehitlerini anmak için Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda toplandı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” ve “Biz Türkiye’yiz” sloganları atan Keçöerenliler, İdlib’e yönelik harekâta dualarla destek verdi. Altınok, Keçiören’de, 34 kahraman İdlib şehidinin adının yaşatılacağı bir park inşa edileceğini, şehit aileleri ve gaziler için de bir destek kampanyası başlatılacağını söyledi.

BERABERLİK KONVOYU

Gölbaşı ilçesinde ise vatandaşlar, Mehmetçiğe destek olmak için birlik ve beraberlik konvoyu oluşturdu. Gölbaşı Ankara Üniversitesi Kampüsü önünde toplanan ilçe sakinleri, araçlarına Türk bayrakları asarak, ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ‘Vatan Sana Canım Feda’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları eşliğinde Mehmetçik için destek turu attı. Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ve Polis Akademisi önünde İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve dua etti.

Kahraman Mehmetçik’e Başkent desteği

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi’nde de, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler için ‘birlik yürüyüşü’ düzenlendi. Vatandaşlar, Türk bayrakları açarak, “Şehitler ölmez vatan bölünmez“ sloganı attı. ‘Birlik yürüyüşü’ saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Kahraman Mehmetçik’e Başkent desteği

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kahraman Mehmetçik’e Başkent desteği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mart 2020 tarihinde saat 09 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kahraman Mehmetçik’e Başkent desteği haberi güncellenecektir.

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