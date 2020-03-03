Kahraman Mehmetçik’e Başkent desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yüzlerce belediye personeli ve vatandaşlar, Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek ve İdlib şehitlerini anmak için Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda toplandı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” ve “Biz Türkiye’yiz” sloganları atan Keçöerenliler, İdlib’e yönelik harekâta dualarla destek verdi. Altınok, Keçiören’de, 34 kahraman İdlib şehidinin adının yaşatılacağı bir park inşa edileceğini, şehit aileleri ve gaziler için de bir destek kampanyası başlatılacağını söyledi.

BERABERLİK KONVOYU

Gölbaşı ilçesinde ise vatandaşlar, Mehmetçiğe destek olmak için birlik ve beraberlik konvoyu oluşturdu. Gölbaşı Ankara Üniversitesi Kampüsü önünde toplanan ilçe sakinleri, araçlarına Türk bayrakları asarak, ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ‘Vatan Sana Canım Feda’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları eşliğinde Mehmetçik için destek turu attı. Gölbaşı Jandarma Komutanlığı ve Polis Akademisi önünde İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve dua etti.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi’nde de, Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler için ‘birlik yürüyüşü’ düzenlendi. Vatandaşlar, Türk bayrakları açarak, “Şehitler ölmez vatan bölünmez“ sloganı attı. ‘Birlik yürüyüşü’ saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.