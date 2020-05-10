Kahraman anneler görev başında

COVID-19'la mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, uzun süredir ailelerinden uzak yaşıyor. Bu süreçte en çok çocuklarına özlem duyan ve hayatlarının belki de en zor Anneler Günü’nü geçiren sağlık çalışanı anneler, duygularını anlattı. Ankara Şehir Hastanesi’nin yoğun bakım uzmanlarından Doktor Canan Gönen şunları söyledi: "İnsanlara faydalı olabilmek, onları sevdiklerine kavuşturabilmek. Tek kazancımız bu oluyor. 3 yaşında bir oğlum var. 2 aydır görmüyorum. Hem fiziki hem de psikolojik olarak zorlayan bir süreç. Geriye dönüp baktığımızda hem bir hekim hem de ebeveyn olarak yapmamız gerekenleri yaptığımız, gurur duyacağımız bir dönem olacak. Sağlık çalışanları hiçbir dönem incitilmesin."

UZUN ZAMANDIR GÖREMİYORUM







Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Sevil Baltacı Özen de pandemi sürecinde yaşadıklarını, "Süreç yorucu ve zor. Kimi zaman çok üzücü kimi zaman da yüz güldürücü. Hastalarımızı iyileştirdiğimizde, taburcu ettiğimizde hepimiz çok mutlu oluyoruz. 28 aylık bir oğlum var. Sürecin başından bu yana uzun zamandır göremiyorum. Bakanlığın bize sağlamış olduğu otel ve misafirhanelerde kalıyoruz" sözleriyle aktardı.

BİZİM İÇİN DUA ETSİNLER







Hemşire Nilay Çetinkaya ise şunları söyledi: "3 yaşında bir kızım var. Eve gidemeyeceğimiz ve burada kalmamız gerektiği söylenmişti. Çantamı hazırlarken kızım 'Anne bir daha gelmeyecek misin' diye sorduğunda yaşadıklarım çok zordu. Dünya bu süreçten geçiyor. Bencillik yapmayıp diğer insanları ve sağlık çalışanlarını düşünmeliyiz. Onlar için evde kalsınlar. Dışarı çıktıklarında dikkat etsinler ve hem bize hem de çocuklarımıza dua etsinler."

ANNELİKLE BENZEŞİYOR







26 yıldır hemşirelik mesleğini sürdüren üç çocuk annesi Elif Turna, hastaların tedavisinde hemşirelerin önemli rolü olduğunun altını çizdi ve şunları anlattı: "Hastaya psikososyal destek verilmesi gerekiyor. Hastaların refakatçileri ve ziyaretçileri olmadığı için sosyal anlamda destekçisi olan hemşireler, bizler varız. Mesleğin güzel tarafı, annelikle benzeşmesi. Tedavi dışındaki rollerimiz. Koruyucu, destekleyici eğitimci ve bakım rolümüz anne ile birebir uyuşuyor. Anneler Günü'nde de hasta bakmak bizi bu duygu durumundan uzak tutmuyor."

24 SAAT NÖBETTE









Hemşire Sultan Baran da Anneler Günü’nde 24 saat nöbet tutacağını dile getirerek, "Çocuğumla Anneler Günü’nde hiç görüşmedim. Annemlerde kalıyor, ben otelde kalıyorum. 2 buçuk ayda sadece 3 defa gördüm. Tek mutlu eden şey, taburcu olan hastalarımızın güzel bir şekilde evlerine gitmeleri. Hepimizin tek dileği bir an önce ailelerimize kavuşmak. Bu süreçte evde kalıp hijyen kurallarına uyarsak geçecek. Biz nasıl hastaneye gelip çalışıyorsak, sizler de evde kalın" dedi.