Kentte yoğun araç trafiğinin olduğu arterlerden Eskişehir Yolu’nda (Dumlupınar Bulvarı) her gün binlerce yaya, yolun karşısına geçmek için yaya üst geçitlerini kullanıyor. Üst geçitleri özellikle engelli ve yaşlıların rahat kullanmasını sağlayan asansör ve yürüyen merdivenlerden bazıları çalışırken bazıları çalışmıyor. Vatandaşların sıkça kullandığı geçitlerdeki asansör ve yürüyen merdivenlerin arızalı olması, yayalara zor anlar yaşatıyor.

KIRMIZI ETİKETLİ ASANSÖR VAR

Üst geçitlerin hemen hemen hepsinin gövdelerinde paslanmalar göze çarparken bazı üst geçitler ‘kaderine terk edilmiş’ gibi duruyor. Asansör ışıklarının, LED lambaların sallandığı, evsizler tarafından mesken bile tutulan üst geçitlerdeki bazı asansörlerde kırmızı etiket olduğu da dikkat çekiyor. Örneğin Ümitköy Köprüsü’ne gelmeden Sincan-Etimesgut yol ayrımındaki üst geçit bakımsızlık nedeniyle adeta dökülüyor. Hürriyet Ankara olarak dün Eskişehir Yolu’ndaki üst geçitleri tek tek gezerek çalışmayanlara mercek tuttuk.

MEV KOLEJİ ÜST GEÇİDİ

MEV Koleji’nin yanındaki üst geçidin bir asansörü çalışırken diğeri çalışmıyor.

Üst geçitteki paslanmalar da dikkat çekiyor.

ETİMESGUT YOL AYRIMI ÜST GEÇİDİ

Her iki yöndeki asansörün de çalışmadığı üst geçitte parçaların söküldüğü görülüyor.

Asansör boşluğundaki içki kutuları ve diğer malzemeler göze çarparken, geçit ‘kaderine terk edilmiş’ izlenimi veriyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAZİNE ÖNÜ ÜST GEÇİDİ

Dışişleri Bakanlığı yönündeki yürüyen merdivenler çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi tarafındaki iniş yönündeki yürüyen merdivenler çalışmıyordu. Vatandaşlar buradan yürüyerek çıkıyor.

SÖĞÜTÖZÜ ÜST GEÇİDİ

Alışveriş merkezleri başta olmak üzere yoğun bir yaya sirkülasyonunun bulunduğu Söğütözü’ndeki üst geçidin yürüyen merdivenlerinin çıkış yönü çalışırken iniş yönü çalışmıyordu.



Muhabirimiz Murat Yılmaz, dün Eskişehir Yolu’ndaki tüm üst geçitleri tek tek gezerek, asansörlerin çalışıp çalışmadığına baktı.