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Ankara Haberleri: Kaçak yapılara kepçe indi

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Kaçak yapılara kepçe indi

Murat YILMAZ
06.06.2020 - 01:38 |Son Güncelleme :

Pursaklar Belediyesi, imara aykırı ve izinsiz yapıldığı tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkım çalışmalarını hızlandırdı.

Murat YILMAZ

Encümen tarafından arsanın metrekaresi, binanın cinsi ve binanın metrekaresi üzerinden ceza kararı verildi. Encümen kararıyla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazı yazılıp tapuya şerh konularak arsaların satışının önü kesildi. Bu kararlar doğrultusunda Pursaklar Belediyesi’nce, imara aykırı ve izinsiz yapıldığı tespit edilen 32 yapıya işlem yapılarak, para cezası ve yıkım kararı tebliğ edildi. İmara aykırı bu yapıların yıkımları ile yetki ve sorumlulukların öncelikle yerel yönetimlerde olduğunu hatırlatan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin şunları söyledi:

Kaçak yapılara kepçe indi

İMAR DURUMUNU BİZE SORUN

“20 Şubat 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı kaçak yapı kanunu ile çok şey değişti. Yedi gün içinde yazılı olarak tapu müdürlüğüne kaçak yapı şerhi konulacak. 6 ay içinde ilçe belediyelerince de yıkım işlemi gerçekleştirilecek. Şayet yapmazlar ise bakanlık eli ile bu yıkım işlemleri gerçekleştirilecek ve yıkım masrafları iki katı olarak belediyelere tahakkuk ettirilecek. Para cezaları da çok ağırlaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü’nce hobi bahçelerine kesinlikle su bağlantısı yapılmayacak. Elektrik idaresi tarafından kesinlikle elektrik bağlantıları da yapılmayacak. 5 bin metrekare üzeri imarsız parseller için yasal ruhsat hakkınızı kullanın. Ruhsat alarak inşaat yapmak isteyenler için belediyemiz tüm imkanlarını seferber ediyor. Lütfen yatırım yapmadan önce imar durumu hakkında belediyemizden bilgi alın. Sizlerin üzülmesini istemiyoruz. Küçük birikimleriniz heba olmasın.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaçak yapılara kepçe indi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Haziran 2020 tarihinde saat 01 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaçak yapılara kepçe indi haberi güncellenecektir.

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