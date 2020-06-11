Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Kaçak doğumhanede yakayı ele verdiler

Ankara Haberleri: Kaçak doğumhanede yakayı ele verdiler

ANKARA HABERLERİ

Kaçak doğumhanede yakayı ele verdiler

Hürriyet Haber
11.06.2020 - 00:36 |Son Güncelleme :

Siteler’de, güzellik merkezi ve tuhafiye adı altında faaliyet gösteren doğumhaneye operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alınırken, bir odada tablonun arkasına gizlenmiş çıkış kapısı olduğu ve baskınlarda içeridekilerin kaçması amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Hürriyet Haber

Altındağ ilçesinde güzellik merkezi ve tuhafiye adı altında faaliyet gösteren doğumhaneye yapılan operasyonda tamamı yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbarat çalışması sonucunda Altındağ'da güzellik salonu ve tuhafiye olarak kullanılan iş yerinde yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığı belirlendi.

Bunun üzerine Siteler’deki söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kıyafetlerle paravan arkasına gizlenmiş kapıdan güzellik merkezine girdi. Merkezin içerisindeki odaların doğumhane olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, firma sahibi, doğum yaptıran ebe ve yanında çalışanlardan oluşan tamamı yabancı uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Muayene odalarında ultrason cihazları ile doğumda kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Kaçak doğumhanede yakayı ele verdiler

6 AY ÖNCE DE YAKALANMIŞ

Söz konusu iş yerindeki bir odada tablonun arkasına gizlenmiş çıkış kapısı olduğu ve baskınlarda içeridekilerin kaçması amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Öte yandan güzellik merkezinin giriş ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildiği ve merkez içindeki bir görevli tarafından bu kameraların sürekli kontrol edildiği de belirlendi. Doğum yaptıran yabancı uyruklu kadın hakkında yaklaşık 6 ay önce de aynı amaçla farklı bir bölgede kurduğu doğumhaneyi işlettiği gerekçesiyle işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaçak doğumhanede yakayı ele verdiler

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kaçak doğumhanede yakayı ele verdiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Haziran 2020 tarihinde saat 00 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kaçak doğumhanede yakayı ele verdiler haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Tüm odalara hijyen paketi

Tüm odalara hijyen paketi

İlçedeki 36 okul dezenfekte edildi

İlçedeki 36 okul dezenfekte edildi

Teknik personele eğitim verildi

Teknik personele eğitim verildi

Yerli üretimin önemini gösterdi

Yerli üretimin önemini gösterdi

Ankara’daki beş üniversiteden bin 102 kişi katıldı

Ankara’daki beş üniversiteden bin 102 kişi katıldı

Maske ve mesafe kuralına uyalım

Maske ve mesafe kuralına uyalım

Kreşler için ön kayıt zamanı

Kreşler için ön kayıt zamanı

Alihan’dan erken terhis

Alihan’dan erken terhis

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

11 Haziran 2020, Perşembe
  • İmsak
    03:18
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:53
  • İkindi
    16:51
  • Akşam
    20:24
  • Yatsı
    22:10
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.