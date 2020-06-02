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Ankara Haberleri: Kaç kez neşter vuracaksınız

ANKARA HABERLERİ

Kaç kez neşter vuracaksınız

Hürriyet Haber
02.06.2020 - 09:44 |Son Güncelleme :

ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Yenikent’te ABB’nin ekim ve mayıs aylarında “Çalışmaya başladık” duyurusu yaptığını hatırlatarak, “Aynı yaraya kaç defa neşter vuracaksınız?” eleştirisinde bulundu.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, ekim ayında ‘Yenikent’te çalışmaya başladık’ duyurusu yapan Büyükşehir’in 30 Mayıs’ta yeniden bir paylaşım daha yaparak çalışmaya başlandığını bir kez daha duyurduğunu söyledi. Dün sabah MHP Sincan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Ünver’le birlikte, Yenikent’e giderek çalışma nedeniyle oluşan trafiği yerinde de gören Ilıkan Büyükşehir’e “Aynı yaraya kaç defa neşter vuracaksınız? Yine başlayıp 20 gün sonra bırakacak mısınız” sorularını yöneltti. Ilıkan şöyle konuştu:

Kaç kez neşter vuracaksınız

‘BİTİRİLDİ’ ALGISI YAPTILAR

“Bu yol; Sincan, Nallıhan, Ayaş, Güdül, Beypazarı’nı birbirine bağlayan önemli bir bağlantı yolu. Bu hattan günde on binlerce araç geçiyor. 2018’de buradaki trafiği rahatlatmak için karşılıklı 2’şer şerit olan yolu 4’erden 8 şeride çıkarmak için bir çalışma başlatılıyor. Ancak yerel seçimlerden sonra burada hiçbir çalışma yapılmadı. 9 Ekim 2019 tarihinde MHP Grubu olarak biz bu yolu kamuoyunun gündemine taşıdık ve burada 1 yıldır hiçbir çalışma yapılmadığına dikkat çektik. Bizim çağrımızdan hemen sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu yolda çalışmaya başladılar. Hatta Büyükşehir Belediyesi servis ettiği haberlerde 20 iş makinası ve 50 kişilik ekiple çalışmaya başladıklarını belirtirken ‘Yılların yol sorununa Büyükşehir’den neşter’ diye de tweet attı. O günkü paylaşımlara inanan, güvenen samimi Ankaralılar buradaki bütün problemlerin çözüldüğünü, sorunların bittiğini düşünüyor.

NEDEN BUGÜNE KADAR BEKLEDİNİZ

Büyükşehir’in yol sorununun çözüme kavuştuğunu açıklamasının ardından 7 ay geçmesine rağmen hiçbir gelişme sağlanamadığı gibi, 30 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir paylaşım yapıp Yenikent yolundaki trafik sorununa neşter’ diye vatandaşa yeniden duyuru yaptılar. Şimdi Büyükşehir’e soruyoruz; aynı yaraya kaç defa neşter vuracaksınız? Servis ettiğiniz haberlere, yaptığınız paylaşımlara göre buradaki çalışma ekim ayında çoktan bitmiş olmalıydı. Madem ki bu yolu yapabiliyordunuz neden bugüne kadar beklediniz? Büyükşehir durdu durdu, ne zaman ki pandemi sürecinin ardından yeni normalleşme uygulandı, ne zaman ki insanlar işlerine tekrar gitmeye başladı, ne zaman ki bu yolu kullanmaya ihtiyaç duydu, çalışmaya o zaman başladı.”

YİNE BAŞLAYIP BIRAKACAK MISINIZ?

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaya yeni başlaması nedeniyle insanların yaşadığı trafik sıkıntısına da dikkat çeken Ilıkan, “İlla yaptığınız işi, yapıyorum diye insanlara göstermek için vatandaşlarımızın hayatını işkenceye çevirmeye gerek var mı? Trafik çilesine neşter vuruyorum derken buradaki trafiği felç ettiler. Yapılan her doğru hizmeti destekleyeceğiz. Ama bu yapmanız gereken bir hizmet; bir lütuf değil. Yine başlayıp 20 gün sonra bırakacak mısınız? Ama bu defa peşini bırakmayacağız. Bu yol tamamlanıncaya kadar çalışmaların takipçisi olacağız. Biz Ankara’da yapılan her işin takipçisi olacağız” dedi.

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