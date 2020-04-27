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Ankara Haberleri: Kabahatler Kanunu’na göre değil Ceza Kanunu’nu göre ceza verilmeli

ANKARA HABERLERİ

Kabahatler Kanunu’na göre değil Ceza Kanunu’nu göre ceza verilmeli

Sedat CENİKLİ
27.04.2020 - 09:42 |Son Güncelleme :

Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Fadime Eymir, TBMM’de yasallaşmayı bekleyen hayvan haklarını koruyacak tasarıyla ilgili, “Yasa tasarısı halen yasallaşmamış, yılan hikâyesine döndürülmüştür. Tüm yetkilileri göreve çağırıyorum. Bir an önce yasal düzenlemeyi yapın” dedi.

Sedat CENİKLİ

İstanbul’da ‘Dora’ adlı üç aylık bir köpeğin vahşice öldürülmesinin ardından, olayın failine ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘konutu terk etmeme’ cezalarının verilmesi, hayvan hakları konusunu yeniden gündeme getirdi. Olaya tepkiler sürerken hayvanseverler, hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu’nu kapsamında işlem görmesini planlayan tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme gelmesini ve yasalaşmasını istedi. Konuyla ilgili Hürriyet Ankara’ya açıklamalarda bulunan Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı avukat Fadime Eymir, “Hayvanlara karşı işlenen suçlarda Kabahatler Kanunu’na değil, Türk Ceza Kanunu’nun hayata ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların nitelikli hallerine atıf yapılmalıdır” dedi. Eymir, şu ifadeleri kullandı:

Kabahatler Kanunu’na göre değil Ceza Kanunu’nu göre ceza verilmeli

YILAN KİKÂYESİNE DÖNDÜ

“Yasa tasarısı halen yasallaşmamış, yılan hikâyesine döndürülmüştür. 5199 sayılı kanunun ismi, Hayvan Koruma Kanunu’dur. Bu isim bile korunmasını ön plana çıkararak, doğuştan var olan haklarını insanların insafına terk etmiştir. Öncelikle kanunun ismi, Hayvan Hakları Kanunu olarak değiştirilmelidir. Kanunda hayvan tanımı yoktur. Hayvan; duygu, algı, his bilincine sahip olan insana yakın canlı varlıklar olarak tanımlanmalı ve kişilik verilerek, mal statüsünden çıkarılmalıdır. Böylece sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı kaldırılmış, tüm hayvanların hakları yasa ile güvence altına alınmış olacaktır.

Kabahatler Kanunu’na göre değil Ceza Kanunu’nu göre ceza verilmeli

CAYDIRICILIK SAĞLANMALI

Canileri toplumdan soyutlayarak suçların önlenmesi, suça meyilli kişiler için caydırıcılık sağlanmalıdır. Gelişmiş ülkelerde hayvanlara karşı işlenen suçlarda bu kişiler, potansiyel suçlu olarak DNA’ları veri tabanlarına işlenerek takip edilmekte. Çünkü bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu gibi katillerin geçmişinde, hayvanlara zarar mutlaka var. Ülkemizde ise bu suçları işleyenler hakkında herhangi bir çalışma yoktur. Bu suçu işleyen kişi veya çocuk; aile bazında ele alınmalı, öfke patlamasına neden olan olayın veya olaylar dizininin ne olduğu araştırılmalı, psikolojik destek almalıdır. Tüm yetkilileri göreve çağırıyorum. Bir an önce yasal düzenlemeyi yapın.”

CUMHURBAŞKANI DA TALİMAT VERMİŞTİ

2004’te çıkarılan mevcuttaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, sorunlu maddeleri sebebiyle yıllarca tartışma monusu oldu. 2011’de TBMM’de kanunda değişiklik yapılmasına dair yeni bir tasarı hazırlandı ancak bu da eksiklikleri nedeniyle çokça tarışıldı ve askıda kaldı. 2014’ten bu yana askıda bekleyen kanun tasarısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Ekim 2018’deki AK Parti MYK’sında konunun Hayvan Hakları Yasası’na gelmesi üzerine, “Bu yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın” ifadesini kullanmıştı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

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