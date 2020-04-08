İtfaiyenin koronavirüs karnesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Türkiye’de koronavirüsün görüldüğü ilk gün olan 10 Mart’tan bu yana müdahale ettiği vakalara ilişkin istatistiği paylaştı. Buna göre Ankara itfaiyesinin müdahale ettiği olay sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. İtfaiye ekipleri, geçen yıl 10 Mart-5 Nisan tarihleri arasında bin 179 olaya müdahale ederken, bu rakam bu yıl bin 97’de kaldı.

YANGIN, KURTARMA, BASKIN AZALDI

Vaka sayılarındaki en büyük düşüş yangın, kurtarma ve su baskınlarında yaşandı. İstatistiklere göre aynı dönemde geçen yıl 483 olan yangın sayısı 462’ye, 58 olan su baskını sayısı da 21’e düştü. İtfaiye erleri yalnızca insanların değil yangın sebebiyle binalarda mahsur kalan, ağaçtan inemeyen ya da araçların motor kısmındaki köpek ve kedilerin de imdadına yetişti. Bu süreçte, geçen yıl 448 olan kurtarma sayısı da 431’e indi.

KAZA VE ASILSIZ İHBAR UYARISI

Yetkililer, salgından korunmak ve yayılmasını önlemek için evlere kapanmış olmanın vakaları azaltmış olabileceğini ancak bu süreçte trafik kazalarındaki artışın dikkat çektiğini söyledi. Boş kalan yollarda hız sınırını aşarak sürat yapan sürücüler, kaza riskine karşı uyarıldı. Verilere göre geçen yılın aynı döneminde 77 olan trafik kazası sayısı, bu sene 87’ye yükseldi. Yetkililer, asılsız ihbarların da bu süreçte itfaiye ekiplerini boş yere meşgul ettiğine ve zaman kaybına sebep olduğuna dikkat çekti.