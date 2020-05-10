İtfaiye en çok kedi kurtardı

Koronavirüs salgını nedeniyle Ankaralılar evlerinde kalırken, Ankara İtfaiyesi olası olaylara karşı 7/24 görev başında hazırda bekliyor. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın, kaza ve su baskını gibi olayların sayısı bu dönemde azalırken, hayvan kurtarma mesaisi ise ciddi oranda arttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın istatistiklerine göre, 10 Mart-30 Nisan tarihleri arasında toplamda 504 hayvanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İKİNCİ SIRADA KUŞLAR VAR

Bu tarihlerde en çok kurtarılan hayvan ise kedi oldu. İtfaiyeciler, 301 kediyi kurtardı. Kedileri 123 kurtarma ile kuşlar, 63 kurtarma ile de köpekler izledi. İtfaiyeciler bu süreçte ev ve araç gibi farklı yerlerde 6 tane de yılan operasyonu gerçekleştirdi.

5 GÜN ÇALIŞMA 10 GÜN İSTİRAHAT MODELİ DİĞER İLLERE DE ÖRNEK OLDU

Koronavirüs nedeniyle tedbirlerin sıkı tutulduğu Ankara İtfaiyesi’nde ‘5 gün çalışma 10 gün istirahat’ modeli uygulanıyor. Şu ana kadar herhangi bir virüs vakasının görülmediğini belirten ABB İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Biz de personelimizi tıpkı sağlık çalışanları gibi korumak zorundayız. Tedbirler kapsamında 5 gün çalışma 10 gün istirahat şeklinde bir model oluşturduk. 10 gün istirahat konusunu çok sıkı tutuyoruz. Biz bu modeli uyguladıktan sonra diğer iller de örnek aldı. İstanbul, İzmir, Adana gibi birçok il geçti. Çok şükür bir vakamız olmadı. Ama bu olmayacak demek değil. Tedbirlerimizi çok sıkı tutuyoruz” diye konuştu.

KAPALI KALAN İŞ YERLERİNİ ARADA KONTROL ETSİNLER







Salgın tedbirleri kapsamında evlerinde kalan Ankaralılara bazı uyarılarda da bulunan Kurumlu, “Vatandaşların evde kalmaları göreceli olarak bir anlamda bizim için iyi. Vaka oranlarımız da biraz düştü. Tedbirler kapsamında kapalı olan iş yerleri var. Vatandaşlarımızın bu sürede kapalı olan iş yerlerinin doğalgaz vanalarını, elektrik şartellerini, su vanalarını da kapatması çok önemli. Hatta arada bir gidip kontrol etmeleri onlar için de bizim için de iyi olacaktır. Evde kalırken de örneğin yemek ocaktayken dışarı çıkma durumları olabiliyor. Çıkarken ocaklarını mutlaka kontrol etsinler” ifadelerini kullandı.

Merkez ve çevre ilçelerde 46 istasyona sahip olan Ankara İtfaiyesi’nde 159 araçla toplam 813 personel görev yapıyor.