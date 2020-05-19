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Ankara Haberleri: Balkonlarda bayram coşkusu

ANKARA HABERLERİ

Balkonlarda bayram coşkusu

Mert Gökhan KOÇ
19.05.2020 - 13:05 |Son Güncelleme :

Başkentliler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu yıl bayram coşkusunu evde yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, 7 merkez ilçede, bayraklarla süslenmiş üstü açık otobüslerle müzik ve marşlar eşliğinde şehir turu düzenledi.

Mert Gökhan KOÇ

AnkaraBüyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, bayram coşkusunu evinde kalan vatandaşlarla buluşturdu. 7 merkez ilçede, bayraklarla süslenmiş üstü açık otobüslerle müzik ve marşlar eşliğinde şehir turu atıldı. Başkent Tiyatrosu oyuncuları ve sanatçılar ellerinde bayraklarla balkonlara çıkan vatandaşa eğlenceli dakikalar yaşattı. 11.00-16.00 saatleri arasında market alışverişi için sokağa çıkan vatandaşlar da otobüsten çalınan şarkı ve marşlara el sallayarak eşlik etti.

YAVAŞ’TAN KUTLAMA SÖZÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hürriyet ateşinin yakıldığı bu özel günümüzün 101. yıl dönümünde, Ankaralıların ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi. Bir mesaj yayımlayan Başkan Yavaş, özetle şunları söyledi:

“Bu sene dünya genelinde yaşanan pandemi süreci nedeniyle, diğer özel günlerimizde olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da sokaklarda olamayacağız. Ancak eminim ki, her bir vatandaşımız bu heyecanı ruhunda hissedecek, gönüllerde buluşarak büyük bir coşkuyla yaşayacaktır. Zorlu süreci geride bıraktığımızda bayramımızı hep birlikte sokaklarda, elimizde yine ay yıldızlı bayrağımızla ve marşlar eşliğinde kutlayacağımıza söz veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hürriyet ateşini yakan ve nihayete zaferle erdiren Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

BAŞKANLARDAN ‘GENÇLİĞE HİTABE’

Öte yandan, Yavaş’ın da aralarında bulunduğu 22 belediye başkanı, #YüzyılınRotası projesi için hep birlikte kamera karşısına geçti. Başkanların okuduğu Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin videosu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yıl dönümünde Bandırma Vapuru’nun tarihi yolculuğunu sanal ortamda gerçek zamanlı olarak yeniden canlandıran www.yuzyilinrotasi.com internet sitesinde yayınlandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Balkonlarda bayram coşkusu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Mayıs 2020 tarihinde saat 13 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Balkonlarda bayram coşkusu haberi güncellenecektir.

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