İster bin ister sev

Koronavirüs salgını sebebiyle kalabalık ortamlara girmek istemeyen Ankaralılar, son yıllarda dikkat çeken sporlardan biniciliğe ilgi gösteriyor. Doğada vakit geçirmek, at binmek isteyenler binicilik tesislerine yönelmeye başladı. Atlarla ilgilenmenin her yaştan insan için rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu belirten İncek Atlı Spor Kulübü işletmecisi Sinem Doğan, biniciliğin özellikle çocuklarda fiziksel, zihinsel ve duyusal gelişimi de arttırdığını söyledi. Kendisi de bir at tutkunu olan Doğan şu bilgileri verdi:







GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR



"Her yaştan insanla iletişim kurabilen, kontrolü sağlayabilen, iyi huylu atlarla uzman eğitmelerimizle binicilik eğitimi veriyoruz. Atlı eğitim, özellikle çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlıyor. Atlarla ilgilenen çocukların algı süreçleri artıyor, öz güvenleri gelişiyor ve daha sosyal bireyler oluyorlar. Ayrıca zihinsel ve bedensel engelli ile otizmli çocuklar için de 'hippoterapi' (at ile terapi) eğitimlerimiz var. Hippoterapi ile engelli çocuklarımız denge kontrolünü daha iyi sağlamaya başlıyor ve zihin bozukluklarındaki dikkat artışı sağlanıyor." Doğan, manejin hemen yanında yer alan Atlı Bahçe'de ise at binme deneyiminin yanı sıra kahvaltı ve yemek hizmeti de verildiğini belirtti.



Kulüpte, 1 Avrupa, 3 Arap, 3 pony cinsi küçük at 2 İngiliz cinslerinde toplam 9 at bulunuyor.