Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >İster bin ister sev

Ankara Haberleri: İster bin ister sev

ANKARA HABERLERİ

İster bin ister sev

Hürriyet Haber
01.07.2020 - 23:32 |Son Güncelleme :

Şehrin stresinden kaçmak isteyen kent sakinleri, hem doğayla baş başa kalıyor hem de atlarla keyifli bir gün geçiriyor. Aileler, çocuklarıyla birlikte bir yandan atları severken diğer yandan binicilik eğitimi alıyor.

Hürriyet Haber

Koronavirüs salgını sebebiyle kalabalık ortamlara girmek istemeyen Ankaralılar, son yıllarda dikkat çeken sporlardan biniciliğe ilgi gösteriyor. Doğada vakit geçirmek, at binmek isteyenler binicilik tesislerine yönelmeye başladı. Atlarla ilgilenmenin her yaştan insan için rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğunu belirten İncek Atlı Spor Kulübü işletmecisi Sinem Doğan, biniciliğin özellikle çocuklarda fiziksel, zihinsel ve duyusal gelişimi de arttırdığını söyledi. Kendisi de bir at tutkunu olan Doğan şu bilgileri verdi:

İster bin ister sev

GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR

“Her yaştan insanla iletişim kurabilen, kontrolü sağlayabilen, iyi huylu atlarla uzman eğitmelerimizle binicilik eğitimi veriyoruz. Atlı eğitim, özellikle çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlıyor. Atlarla ilgilenen çocukların algı süreçleri artıyor, öz güvenleri gelişiyor ve daha sosyal bireyler oluyorlar. Ayrıca zihinsel ve bedensel engelli ile otizmli çocuklar için de ‘hippoterapi’ (at ile terapi) eğitimlerimiz var. Hippoterapi ile engelli çocuklarımız denge kontrolünü daha iyi sağlamaya başlıyor ve zihin bozukluklarındaki dikkat artışı sağlanıyor.” Doğan, manejin hemen yanında yer alan Atlı Bahçe’de ise at binme deneyiminin yanı sıra kahvaltı ve yemek hizmeti de verildiğini belirtti.

İster bin ister sev
Kulüpte, 1 Avrupa, 3 Arap, 3 pony cinsi küçük at 2 İngiliz cinslerinde toplam 9 at bulunuyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İster bin ister sev hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Temmuz 2020 tarihinde saat 23 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İster bin ister sev haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Koronavirüsü yendi gençleri uyardı

Koronavirüsü yendi gençleri uyardı

Firari arılar Kızılay’a kondu

Firari arılar Kızılay’a kondu

13 projeye toplu açılış

13 projeye toplu açılış

Ankara sanayisi için iş birliğine hazırız

Ankara sanayisi için iş birliğine hazırız

80 kadro için 4 bin 344 başvuru

80 kadro için 4 bin 344 başvuru

3 semt pazarı tamamlanıyor

3 semt pazarı tamamlanıyor

O kamyonet sürücüsüne 4 yıl hapis cezası

O kamyonet sürücüsüne 4 yıl hapis cezası

Emekçilerimiz en iyisine layıktır

Emekçilerimiz en iyisine layıktır

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Temmuz 2020, Perşembe
  • İmsak
    03:23
  • Güneş
    05:17
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.