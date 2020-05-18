İşte yaz tedbirleri

Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkent’te 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak yaz trafik tedbirlerini belirledi. Buna göre;

* Tedbirlerin sonucu olarak şehir içi ve şehirler arası kara yollarında araç sayısının azalmasının ortalama hızların yükselmesine sebep olabileceği göz önünde bulundurularak hız kontrolleri, emniyet kemeri takma, cep telefonu kullanmama, yaya geçitlerinde yayalara yol verme, şerit kullanma, hatalı dönüşler gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik denetimlere ağırlık verilecek. Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat edilecek.

* Toplu taşıma araçlarına/otobüslere getirilen yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar titizlikle takip edilecek.

POLİS VE JANDARMADAN KARMA EKİPLER

* Polis ve jandarma trafik birimlerinin imkân ve kabiliyetleri, zaman zaman belirli trafik denetim amaçlarına yönelik olarak birleştirilecek; Karma Ekipler oluşturulacak.

* Şehir içi, şehirler arası ve köy yollarında denetim devamlılığı sağlanacak.

* Trafik ekiplerinin, kazaların yoğun olduğu güzergâhlarda ‘Yakalanma Riski Duygusu’nun geliştirilmesine yönelik görünür olmaları sağlanacak.

* Tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılan seyahatlerin süresi ve mesafesinin artacağı dikkate alınarak özellikle temmuz ve ağustos aylarında trafik denetimleri artırılacak. Dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali bulunan sürücüler dinlendirilecek.

* Tur taşımacılığına yönelik denetimler de artırılacak.

05.00-07.00 ŞOFÖRLER ARAÇ DIŞINA

* Yolcu otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı kazaların daha çok 02.00-08.00 saatleri arasına denk geldiği göz önünde bulundurularak; 05.00-07.00 saatleri arasında şoförler araç dışına davet edilerek kontrol ve bilgilendirme yapılacak.

* Otogarlarda otobüs şoförleri ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirilecek.

* Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları, koruma başlığı ve gözlüğü kullanımı konusunda denetlenecek.

HELİKOPTER VE DRONE’LA DENETİM

* Yoğunluğun arttığı zamanlarda denetimlerde helikopter, drone ve İHA türü hava taşıtlarından yararlanılacak.

* Tarım işçilerinin yolculuklarının daha güvenli yapılabilmesi amacıyla göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimleri sıklaştırılacak.

* Yaya kazaları analiz edilerek, kaza noktalarında gerekli revizyon ve güvenlik artırıcı önlemler uygulanacak. Bu noktalardaki taşıt/yaya çarpışmaları sonlanıncaya kadar konu UKOME/İ1 Trafik Komisyonu gündemine alınacak.

* Özellikle ışıksız yaya ve okul geçitleri öncesinde yaya önceliğine vurgu yapan “önce yaya” yazısı çizilecek, görünürlüğü azalanlar yenilenecek.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ EĞİTİM MATERYALİ

* KGYS, EDS ve PTS gibi görüntü kayıt sistemlerinden elde edilen kaza görüntüleri, kişi/araç isim ve plakaları görünmeyecek şekilde, sosyal medya/yazılı ve görsel medyadan yararlanılarak kamuoyuyla paylaşılacak.Doğru davranış biçimi, kazaların nedenleri, oluş şekilleri ve sürücü/yaya kusurları yorumlanarak görüntüler eğitim materyali olarak kullanılacak.

* Okul servis araçları, taşımalı eğitim servis araçları ile toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitimler verilecek.