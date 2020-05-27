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Ankara Haberleri: İşte bayram böyle geçti

ANKARA HABERLERİ

İşte bayram böyle geçti

Duygu YENER/AA
27.05.2020 - 09:19 |Son Güncelleme :

Bu sene Ramazan Bayramı’nı koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında evlerimizde geçirdik. Sağlık çalışanları bayramda da yoğun bir mesai harcarken, belediyeler yaptıkları programlarla vatandaşlara moral verdi.

Duygu YENER/AA

 

İşte bayram böyle geçti

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda da hastaların tedavisi için görev yaptı. Pandemi hastanesine dönüştürülen Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekim Yardımcısı Atilla Oğuz Boyalı, salgının başladığı günden itibaren tüm sağlık çalışanlarıyla özverili bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bayramda da arkadaşlarımızın hepsi canla başla mücadele ettiler” dedi.

İşte bayram böyle geçti

YETER Kİ ŞU SÜREÇ GEÇSİN

İşte bayram böyle geçti

Bayramı buruk yaşadıklarını belirten, yoğun bakımda görevli Genel Cerrahi Uzmanı İbrahim Dural, “Annem ve babam ikisi de ileri yaş hastası. Kendilerini ziyaret edemedim, göremedim. Bayramda mutlu eden kısmı ise bu işin üzerinden geliniyor” diye konuştu. İki çocuk annesi yoğun bakım hemşiresi Hale Özdek de “Bayramı çocuklarımdan ayrı geçiriyorum. Çocuklarım memlekette. Üzgün, buruk ama alıştık, yeter ki şu süreç geçsin. İnsanlarımız düzelsin, iyileşsin. Başka hiçbir şey istemiyoruz” diye konuştu.

İşte bayram böyle geçti

HASTALAR İYİ BİLGİLENDİRİLMELİ

İşte bayram böyle geçti

Öte yandan COVID-19 başvurularının azaldığını söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Sorumlusu ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Şencan, koronavirüsün hastalar üzerindeki psikolojik etkisini, “İzole edilen hastalarda depresyon, kızgınlık ve öfke belirtileri olabiliyor. Bunun da tek çözümü iyi bir bilgilendirme” diye konuştu. Şencan, “Zaten hekimlerin dörtte biri bayramda her zaman nöbetçidir. Nispeten biz alışığız ama öbür yönüyle ailelerimizi, büyüklerimizi ziyaret edemedik” ifadelerini kullandı.

HASTALARIMIZLA BAYRAMLAŞTIK

Mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının bayramlıkları ise üniformaları oldu. Ankara Şehir Hastanesi COVID-19 servisinde görevli Hemşire Esra Çakan, 2 aydır 7 yaşındaki kızını göremediğini söyleyerek, “Günde 4-5 kere görüntülü konuşuyoruz. Bu süreci bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz” derken, hemşire Nilay Çetinkaya ise bu bayramı hastanede geçirdiklerini belirterek, “Hastalarımız ailemiz oldu ve onlarla bayramlaştık” diye konuştu. ifadelerini kullandı. İHA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşte bayram böyle geçti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşte bayram böyle geçti haberi güncellenecektir.

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