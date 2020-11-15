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Ankara Haberleri: İşte Bağlıca’daki gecikmenin nedeni

ANKARA HABERLERİ

İşte Bağlıca’daki gecikmenin nedeni

Hürriyet Haber
15.11.2020 - 14:28 |Son Güncelleme :

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın daha önce “Haziran ayı içerisinde hayata geçiriyoruz” dediği Bağlıca Bulvarı-Çevre Yolu bağlantısı çalışmasındaki gecikmenin nedeni belli oldu.

Hürriyet Haber

FEN İŞLERİ AÇIKLAMA YAPTI

Hürriyet Ankara okurlarının geçen hafta yönelttiği, “Neden hâlâ bitmedi?” sorusuna ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “İş kapsamında kazı dolgu işleri ile betonarme imalatlar yer almaktadır. Betonarme imalatlar ve dolgu altı iyileştirme uygulamaları için ihale ve ilan çalışmaları devam etmektedir” yanıtını verdi.

Bağlıca bağlantısı neden hâlâ bitmediBağlıca bağlantısı neden hâlâ bitmedi?

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşte Bağlıca’daki gecikmenin nedeni hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Kasım 2020 tarihinde saat 14 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşte Bağlıca’daki gecikmenin nedeni haberi güncellenecektir.

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