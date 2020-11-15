İşte Bağlıca’daki gecikmenin nedeni

FEN İŞLERİ AÇIKLAMA YAPTI



Hürriyet Ankara okurlarının geçen hafta yönelttiği, “Neden hâlâ bitmedi?” sorusuna ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, “İş kapsamında kazı dolgu işleri ile betonarme imalatlar yer almaktadır. Betonarme imalatlar ve dolgu altı iyileştirme uygulamaları için ihale ve ilan çalışmaları devam etmektedir” yanıtını verdi.