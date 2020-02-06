‘İstanbul’un dönüşünü seviyorum’ sözünü tersine çevirmeliyiz

Altındağ Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi tarafından dün Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen ‘Ankara’nın Kalbi Altındağ Turizm Toplantısı’ kentteki paydaşları bir araya getirdi. Kentin turizm ve tanıtım konusundaki eksik yönlerinin konuşulduğu toplantıda çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz özetle şunları söyledi:

GÖNÜLLÜ İNSİYATİF KURULU KURALIM

“Ankara’yı öncelikle Ankaralılara tanıtmamız gerekiyor. Öncelikle Ankaralıların Ankara’da turist olmayı sevmesi, benimsemesi gerekiyor. Bir Ankaralı olarak da ben de başkentimizde bulunan önemli ve değerli kültürel varlıkların destinasyon olabilecek lokasyonların değerlendirilmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunun için de bünyesinde farklı meslek gruplarının olduğu gönüllü bir inisiyatif kurulu kurulmasına da öncülük edeceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Oluşturulacak strateji çerçevesinde çok net uygulanabilir faaliyetleri ivedilikle hayata geçirmek zorundayız. Bunun için Ankaramızın Cumhuriyet tarihimizdeki yeri ve önemini özellikle Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na giderken fırsata çevirmemiz de çok önemli.

SEKTÖR HAZIR, ŞEHRİMİZ DE HAZIR

Ankara, bilinenin aksine aslında renkli bir şehir. Merkezindeki tarihi ve kültürel alanları, kültür-sanat sosyal hayatı, akademik ve tıbbi imkânları, ilçelerimizdeki doğal zenginlikleriyle çok fazla şey vaat ediyor. Vaadinin karşılığını da almayı hak ediyor. İmkanlarımız, destinasyonlarımız, kültür varlıklarımız, altyapımız, kaliteli konaklama tesislerimiz, tecrübeli acentelerimiz, heyecanlı rehberlerimizle aslında sektör hazır, şehrimiz de hazır. Bunları bir araya getirip potansiyeli üretmemiz gerekiyor. ‘Ankara’nın en çok nesini seviyorsunuz, İstanbul'a dönüşünü’ sözünü artık tersine çevirip, toplumsal hafızadan silmemiz gerekiyor.”

CSO VE AKM MİLLET BAHÇESİ YIL SONUNDA AÇILIYOR

Ankara’da devam eden projelerle ilgili de bilgi veren Bakan Yardımcısı Yavuz şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) kompleksimizi ve Atatürk Kültür Merkezi’ni kapsayan millet bahçemizi hızla yürütüyoruz, bu sene sonunda açılıyor. Resim Heykel Müzesi’nde de kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattık, içinde hem bir Çağdaş Sanat Müzesi, hem de eski Halk Ocağı Sahnesi olarak bilinen sahneyi de sizlerin kullanımına 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünde açıyor olacağız. Korolarımız, orkestralarımız ve müzik topluluklarımızla da yeni bir çalışma başlattık. Bu yeni mekanlarla çok büyük bir sanatsal planlamayı başlattık. İnşallah 29 Ekim’de bu mekânların açılmasından sonra Ankaralılar kültür-sanata, konserlere doyuyor olacaklar. Bir hedef de yakın şehirlerin de Ankara’da kültür sanat tüketmek üzere buraya turist olarak gelmelerini sağlamak.

Toplantıya katılan diğer katılımcıların değerlendirme ve tespitleri özetle şöyle:

ANKARA’YI TANIMIYORUZ, TANITAMIYORUZ

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan: “Ankara’yı tanımıyoruz, tanıtamıyoruz. En büyük eksiğimiz o. Ankara’da yaşayanlara Ankara’yı bir türlü sahiplendiremiyoruz. Öncelikle Ankara’yı tanıtmamız, sevdirmemiz lazım. Ankara’yı tanıdıktan sonra sevmemek mümkün değil. Ankara insanlarda bir tiryakilik yapar. Dünyadaki en rahat başkentlerden birisidir Ankara. Dünyanın her yerinde başkentte yaşamak bir ayrıcalıktır. Burada yaşayan insanlar bir türlü bunun farkında değildir. Ankara’da yaşayanlar ‘ben başkentliyim, Ankaralıyım’ diyemiyor. Ama İstanbul’da yaşayanlar ‘İstanbulluyum’, İzmir’de yaşayanlar ‘İzmirliyim’ diyebiliyor. Ankara’yı her şeyden önce sevdirmemiz, sahiplendirmemiz, tanıtmamız gerekiyor.”

DAHA İYİ YERLERDE OLMASI İÇİN BİZ VARIZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: “ATO olarak gövdemizi koymaya hazırız. Bu boşa bir çaba değil burada büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Burada üzeri örtülmüş önemli bir hazine var. Bu hazinenin üzerindeki örtüyü hep beraber kaldıracağız. Bu dönemde bunu yapacağımıza olan inancım artarak büyüyor. ATO olarak 3 yılı aşkındır görev başındayız. Geldiğimizde Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ile ilgili bir kaç ihale yapılmış, temel atılmış ama nerede olduğu belli değildi. Canlandırdık, Gelinen noktada ufak tefek sıkıntılarına rağmen inşaatı başladı yüzde 40’a geldi. Kısa sürede sonuçlanır diye düşünüyorum. Fuar alanı demek bir şehrin yüzde 50 canlılığı anlamına geliyor. Etrafımızda termal bir cennet var. Direkt uçuşlarla ilgili 3 yıl önceye göre geldiğimiz nokta başarılı. Burada ATO’nun önemli katkıları var. Gölbaşı’nda inanılmaz bir güzellik var. Etrafında tesisler olsa insanları hafta sonu oraya çekebilsek. Tuz Gölü dünyanın başka ülkesinde olsa binlerce turistin akınına uğrar. Rehabiliteye, temizlenmeye ihtiyacı var. Duyarlılık da biraz zayıf kalıyoruz. ATO ve Ankara Kent Konseyi olarak bu işe gövdemizi koyduk. Ankara’nın daha iyi yerlerde olması için biz varız.”

TURİZMDE 7’NCİ SIRADAYIZ

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: “Dün (önceki gün) İstanbul Üniversitesi tarafından ‘Şehirlerin rekabetçilik endeksi’ raporu açıklandı. Ankara İstanbul’dan sonra ikincilik pozisyonunda. Turizm konusunda ise Türkiye’de 7’nci sıradayız. Burası Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti, gerçekten çok önemli tarihi, turistik, kültürel değerlerimiz var. Ama bunlardan yeteri kadar istifade edebiliyor muyuz? Biz 7’nci sırada olmayı kabul etmiyoruz. Burada üzerimize düşün büyük vazifeler olduğu ortaya çıkıyor. Bunu daha ileriye götürmek için daha çok çalışmamız, daha çok tanıtıma ağırlık vermemiz, üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Altındağ Ankara’nın eski yerleşim merkezi. Turizm denilince akla gelmesi gereken merkez burası. Birçok tarihi eserimiz var. Bunlardan yeterince istifade edemediğimiz kanaatindeyiz.”

BÜTÜNSEL BİR ÇABAYA İHTİYAÇ VAR

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin: “Kent Konseyi’nin bünyesinde çok güçlü bir turizm çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubumuzun tartıştığı meselelere bakarsak; Ankara’nın bütünsel bir çabaya ihtiyacı var. Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerek Altındağ belediyemiz, gerek bakanlığımız üzerine düşeni belirli noktalarda yapıyor gibi görülüyor ama bunların bütünleştirilmesine ihtiyaç var. Kaynakların, envanterlerin ve senaryoların oluşturulması, bütünsel planlamaların yapılması gerekiyor. Geçmişte çabalar oldu ama beklenen amaca ulaşılamadı. Bir turizm ana planı, kültürel miras ana planı gibi plan çalışmalarını bütün kurum ve aktörlerin işbirliği ile başlatabilmek ve bu farkındalığı ilerleyen bir ivmeye dönüştürebilmek gerekiyor.”