Issız ve sessiz

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından, Ankara’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde trafik yoğunluğu yok denecek kadar azaldı. Sağlık çalışanları ve eczacılar çalışma belgeleriyle polis kontrolünden geçerek görev yerlerine gitti. Uygulama yapan ekipler, tüm araçları durdurarak kimlik sorgulaması gerçekleştirdi. Polis, yasağa uyulması için ekip otolarının hoparlöründen de uyarıda bulundu. Fırınlar geceden itibaren ekmek üretimi yaptı, mahalle aralarında araçlarla ekmek satıldı.

Başkent’in en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus’ta da sessizlik hakim oldu. Kızılay’da güvenlik görevlileri, Güvenpark’ta yiyecek bulamayan güvercinleri besledi. Başkent’te vatandaşların sokağa çıkma yasağına yüksek oranda riayet ettiği görüldü.

* Emniyet ekipleri Cinnah Caddesi ve Atakule etrafında denetimlerini sürdürdü.

* Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park, ıssız bir görüntüye büründü. Polis memurları parkın keyfini çıkardı.

* Şehrin simgelerinden Ankara Kalesi’nin kapısına kilit vuruldu. Kale Mahallesi’nde yaşayan mahalle sakinleri dışında kimse yoktu.

* Kale’nin eteklerindeki tarihi çarşılardan Samanpazarı ve Çıkrıkçılar Yokuşu’nda kepenkler kapalı, sokaklar bomboştu.

* Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Çankırı Caddesi gibi bölgelerde polis ekiplerince sık aralıklarla kontrol noktaları oluşturuldu.

* Normalde kalabalık görmeye alışık olduğumuz Kızılay ve Ulus’ta, görevli polis ve belediye ekipleri dışında kimse yoktu.

* Toplu ulaşımın da kapalı olması nedeniyle hizmet vermeyen metro istasyonlarında, görevliler dışında kimse yoktu.

* Genelgeye göre hizmet vermeye devam eden fırınların çalışanları, aç kalmasınlar diye güvercinlere ekmek verdi.

* Şehrin ana arterlerinden Konya ve Eskişehir yollarında oluşturulan kontrol noktalarında, araç plaka ve sürücü kimlikleri kontrol edildi. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişiler dışındaki vatandaşlar, gerekli yasal işlemlerin ardından evlerine yönlendirildi.

Ankara’da polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücüleri denetledi. Araçları durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, sürücülerin sokağa çıkma yasağına aykırı davranıp davranmadığını sorguladı. Trafikte olanların çoğunun sağlık çalışanı olduğu, işlerine ya da evlerine gittikleri görüldü. Mehmet KALAY-Muhammet Mücahit DERELİ/İHA