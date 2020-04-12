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Ankara Haberleri: Issız ve sessiz

ANKARA HABERLERİ

Issız ve sessiz

Haşim KILIÇ-Sedat CENİKLİ
12.04.2020 - 10:11 |Son Güncelleme :

Başkent’te dün, önceki gece alınan iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakimdi. Kızılay ve Ulus başta olmak üzere kentin en kalabalık meydanları ile cadde ve sokakları boş kaldı. Issız görüntüye bürünen şehirde, yasaktan muaf polis ve diğer görevliler dışında herkes evde kaldı.

Haşim KILIÇ-Sedat CENİKLİ

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından, Ankara’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde trafik yoğunluğu yok denecek kadar azaldı. Sağlık çalışanları ve eczacılar çalışma belgeleriyle polis kontrolünden geçerek görev yerlerine gitti. Uygulama yapan ekipler, tüm araçları durdurarak kimlik sorgulaması gerçekleştirdi. Polis, yasağa uyulması için ekip otolarının hoparlöründen de uyarıda bulundu. Fırınlar geceden itibaren ekmek üretimi yaptı, mahalle aralarında araçlarla ekmek satıldı.

Başkent’in en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus’ta da sessizlik hakim oldu. Kızılay’da güvenlik görevlileri, Güvenpark’ta yiyecek bulamayan güvercinleri besledi. Başkent’te vatandaşların sokağa çıkma yasağına yüksek oranda riayet ettiği görüldü.

* Emniyet ekipleri Cinnah Caddesi ve Atakule etrafında denetimlerini sürdürdü.

Issız ve sessiz

* Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park, ıssız bir görüntüye büründü. Polis memurları parkın keyfini çıkardı.

Issız ve sessiz

* Şehrin simgelerinden Ankara Kalesi’nin kapısına kilit vuruldu. Kale Mahallesi’nde yaşayan mahalle sakinleri dışında kimse yoktu.

Issız ve sessiz

* Kale’nin eteklerindeki tarihi çarşılardan Samanpazarı ve Çıkrıkçılar Yokuşu’nda kepenkler kapalı, sokaklar bomboştu.

Issız ve sessiz

* Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Çankırı Caddesi gibi bölgelerde polis ekiplerince sık aralıklarla kontrol noktaları oluşturuldu.

* Normalde kalabalık görmeye alışık olduğumuz Kızılay ve Ulus’ta, görevli polis ve belediye ekipleri dışında kimse yoktu.

Issız ve sessiz

* Toplu ulaşımın da kapalı olması nedeniyle hizmet vermeyen metro istasyonlarında, görevliler dışında kimse yoktu.

Issız ve sessiz

* Genelgeye göre hizmet vermeye devam eden fırınların çalışanları, aç kalmasınlar diye güvercinlere ekmek verdi.

Issız ve sessiz

* Şehrin ana arterlerinden Konya ve Eskişehir yollarında oluşturulan kontrol noktalarında, araç plaka ve sürücü kimlikleri kontrol edildi. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişiler dışındaki vatandaşlar, gerekli yasal işlemlerin ardından evlerine yönlendirildi.

Issız ve sessiz

Ankara’da polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücüleri denetledi. Araçları durdurarak kimlik kontrolü yapan ekipler, sürücülerin sokağa çıkma yasağına aykırı davranıp davranmadığını sorguladı. Trafikte olanların çoğunun sağlık çalışanı olduğu, işlerine ya da evlerine gittikleri görüldü. Mehmet KALAY-Muhammet Mücahit DERELİ/İHA

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Issız ve sessiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Nisan 2020 tarihinde saat 10 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Issız ve sessiz haberi güncellenecektir.

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