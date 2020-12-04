İşsiz kalanlara destek verilecek

Birçok meslek grubundan vatandaşlar, “forms.ankara.bel.tr/isinikaybeden” adresinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek. Sosyal medya hesapları üzerinden garsondan komiye kadar çeşitli meslek gruplarının temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu mesajı verdi: “Farklı sektörlerde yıllardır bize yardımcı olan ve pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin aç ve yatağa aç girmesini istemiyoruz.”