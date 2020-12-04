Birçok meslek grubundan vatandaşlar, “forms.ankara.bel.tr/isinikaybeden” adresinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek. Sosyal medya hesapları üzerinden garsondan komiye kadar çeşitli meslek gruplarının temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu mesajı verdi: “Farklı sektörlerde yıllardır bize yardımcı olan ve pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin aç ve yatağa aç girmesini istemiyoruz.”
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşsiz kalanlara destek verilecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Aralık 2020 tarihinde saat 00 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşsiz kalanlara destek verilecek haberi güncellenecektir.