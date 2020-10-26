İskitler’de gece pazarı

Altındağ İskitler’de Merkezi İş Alanları (MİA) projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen ancak dönüşüm çalışmalarına başlanmadığı için metruk kalan alan, ikinci el eşya satışı yapılan bitpazarına dönmüş durumda. Kentsel dönüşüm bekleyen alanda haftanın üç günü bitpazarı kuruluyor.







Ellerindeki eşyaları satmak isteyenler, cuma günü sabahtan geldikleri bölgede pazar günü akşam saatlerine kadar tezgâh açıyorlar. Bazı haftalar 600’ü aşkın tezgâhın açıldığı pazar, maddi durumu iyi olmayanlar ya da antika ve nostalji meraklıları tarafından alışveriş için tercih ediliyor.







LAMBA VE EL FENERİ KULLANILIYOR



Yıkıntılar arasında yere serilen brandalar üzerinde ya da gelişigüzel kurulan tezgâhlarda antikadan teknolojik ürünlere, ayakkabıdan kıyafete, hobi eşyalarından ev aletlerine, kırtasiye malzemelerinden oyuncağa kadar birçok ürünün ikinci el ve yedek parça satışı yapılıyor. Üç gün boyunca her saat alışverişin devam ettiği bölgede geceleri tezgâhlar, aküye bağlanmış ya da pilli lambalar ile aydınlatılıyor. Alacakları ürünü incelemek isteyenler ise el feneri ya da telefonlarının ışıklarını kullanıyorlar.





Bitpazarında satış yapanlardan bazıları, Hürriyet Ankara’nın da daha önce gündeme getirdiği ‘şartların daha iyi olduğu bir pazar yerinde satış yapma’ taleplerini yineliyor.







