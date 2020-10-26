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Ankara Haberleri: İskitler’de gece pazarı

ANKARA HABERLERİ

İskitler’de gece pazarı

Sedat CENİKLİ
26.10.2020 - 22:44 |Son Güncelleme :

İskitler’deki metruk alanda haftanın üç günü kurulan bitpazarında, gece saatlerinde de satış yapılıyor. İkinci el ürünlerin bulunduğu tezgâhlar aküye bağlı lambalar, el feneri ve telefon ışıklarıyla aydınlatılıyor.

Sedat CENİKLİ

Altındağ İskitler’de Merkezi İş Alanları (MİA) projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen ancak dönüşüm çalışmalarına başlanmadığı için metruk kalan alan, ikinci el eşya satışı yapılan bitpazarına dönmüş durumda. Kentsel dönüşüm bekleyen alanda haftanın üç günü bitpazarı kuruluyor.

İskitler’de gece pazarı

Ellerindeki eşyaları satmak isteyenler, cuma günü sabahtan geldikleri bölgede pazar günü akşam saatlerine kadar tezgâh açıyorlar. Bazı haftalar 600’ü aşkın tezgâhın açıldığı pazar, maddi durumu iyi olmayanlar ya da antika ve nostalji meraklıları tarafından alışveriş için tercih ediliyor.

İskitler’de gece pazarı

LAMBA VE EL FENERİ KULLANILIYOR

Yıkıntılar arasında yere serilen brandalar üzerinde ya da gelişigüzel kurulan tezgâhlarda antikadan teknolojik ürünlere, ayakkabıdan kıyafete, hobi eşyalarından ev aletlerine, kırtasiye malzemelerinden oyuncağa kadar birçok ürünün ikinci el ve yedek parça satışı yapılıyor. Üç gün boyunca her saat alışverişin devam ettiği bölgede geceleri tezgâhlar, aküye bağlanmış ya da pilli lambalar ile aydınlatılıyor. Alacakları ürünü incelemek isteyenler ise el feneri ya da telefonlarının ışıklarını kullanıyorlar.

İskitler’de gece pazarı
Bitpazarında satış yapanlardan bazıları, Hürriyet Ankara’nın da daha önce gündeme getirdiği ‘şartların daha iyi olduğu bir pazar yerinde satış yapma’ taleplerini yineliyor.



 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İskitler’de gece pazarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ekim 2020 tarihinde saat 22 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İskitler’de gece pazarı haberi güncellenecektir.

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