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Ankara Haberleri: İşbirliği protokolünü Meclis uygun görmedi

ANKARA HABERLERİ

İşbirliği protokolünü Meclis uygun görmedi

Murat YILMAZ
15.03.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ilçe belediyeleriyle imzalamayı planladığı ‘Afet İşbirliği Protokolü’nü ABB Meclisi uygun görmedi. Karara gerekçe olarak Büyükşehir’in ve ilçe belediyelerinin kendi sorumluluk alanlarına giren konularda görevlerini yerine getirdiği belirtildi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hayatın olağan akışını olumsuz yönde etkilemesi beklenen olaylara karşı, kar ve buzlanma ile mücadele, sel-su baskını gibi afet ve acil durum konularında müdahalenin hızlı ve etkin olması amacı ile ABB ve ilçe belediyeleri arasında sorumluluk alanlarına bakılmaksızın işbirliği protokolü yapılmasını teklif etti.

‘GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYORLAR’

Talebi görüşen ABB Meclisi Hukuk ve Tarifeler ile Plan ve Bütçe komisyonları, teklifi uygun görmedi. Komisyonlar tarafından hazırlanan ortak rapor bu ayki ABB Meclisi’nde AK Parti ve MHP’nin ‘evet’ oyu vermesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Komisyonda da karara muhalefet şerhi koyan CHP ve İYİ Parti grupları karara ‘ret’ oyu kullandı. Komisyon raporunda Büyükşehir’in ve ilçe belediyelerinin kendi sorumluluk alanlarına giren konularda görevlerini yerine getirdiği belirtildi.

ARTIK KADINLAR LOKALİ

ABB Meclisi’nde bu ay alınan kararlardan birisi de hanım lokalleri ile ilgili oldu. ABB’ye bağlı 21 hanım lokalinde 5 bin kadınla yüz yüze anket çalışması yapılarak bir rapor hazırlandı. Raporda tesislerin isminin ‘hanımlar lokali’ yerine ‘kadınlar lokali’ olarak değiştirilmesi talep edildi. Talebe ilişkin Meclis’e gelen Başkanlık Yazısı tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

İşbirliği protokolünü Meclis uygun görmedi

MHP 100. YIL’A DİKKAT ÇEKTİ

MHP Grubu bu ay ki görüşmelerde 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’ncü yıl dönümüne dikkat çekerek 23 Nisan’da ABB Meclisi’nin özel oturumla toplanmasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili konuşan MHP Sincan Meclis Üyesi Mustafa Ünver, erkek üyelerin seymen kıyafeti, kadın üyelerin bindallı giymesi önerisinde bulunarak “1. Meclis’e yürüyelim” teklifinde bulundu. Teklifin parti grup başkanvekilleri arasında değerlendirilmesi kararı alındı.

İşbirliği protokolünü Meclis uygun görmedi

ABB Meclisi’nin mart ayı ilk günkü toplantısına Başkan Mansur Yavaş başkanlık ederken, diğer dört toplantının oturum başkanlığını Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal yaptı.

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