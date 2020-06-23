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Ankara Haberleri: İşaret diliyle kaynaşacaklar

ANKARA HABERLERİ

İşaret diliyle kaynaşacaklar

Hürriyet Haber
23.06.2020 - 23:43 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde ön kayıtlar başladı. Kreşlerde eylül ayı itibarıyla işaret dili eğitimleri verilecek.

Hürriyet Haber

Kreşlerde 6 yaş işaret dili eğitimlerinin ardından minikler, oluşturulacak kaynaştırma sınıflarında işitme engelli arkadaşlarıyla ortak derslere katılacak. Çocuklar aldıkları eğitimle empati yapabilmeleri ve engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmelerinin amaçlandığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları söyledi:

İşaret diliyle kaynaşacaklar

HAFTADA BİR SAAT EĞİTİM

“Eylül ayında yeniden sınıfları dolduracak olan minikler, resim, müzik, spor, dans ve sosyal aktivitelerin yanı sıra haftada bir saat alanında uzman eğitmenlerle işaret dili eğitimi alacak. Okul öncesi eğitimin, eğitim hayatının en önemli noktası olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız bu dönemi ne kadar kaliteli ve doğru geçirirse yaşamları çok daha sağlıklı şekillenecek. Belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Aydınlık yarınlarımız için eğitime desteğimiz devam edecek.”

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşaret diliyle kaynaşacaklar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Haziran 2020 tarihinde saat 23 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşaret diliyle kaynaşacaklar haberi güncellenecektir.

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