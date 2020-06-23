İşaret diliyle kaynaşacaklar

Kreşlerde 6 yaş işaret dili eğitimlerinin ardından minikler, oluşturulacak kaynaştırma sınıflarında işitme engelli arkadaşlarıyla ortak derslere katılacak. Çocuklar aldıkları eğitimle empati yapabilmeleri ve engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmelerinin amaçlandığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları söyledi:







HAFTADA BİR SAAT EĞİTİM

“Eylül ayında yeniden sınıfları dolduracak olan minikler, resim, müzik, spor, dans ve sosyal aktivitelerin yanı sıra haftada bir saat alanında uzman eğitmenlerle işaret dili eğitimi alacak. Okul öncesi eğitimin, eğitim hayatının en önemli noktası olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız bu dönemi ne kadar kaliteli ve doğru geçirirse yaşamları çok daha sağlıklı şekillenecek. Belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Aydınlık yarınlarımız için eğitime desteğimiz devam edecek.”