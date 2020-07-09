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Ankara Haberleri: İş yerlerinde ve sokakta denetim

ANKARA HABERLERİ

İş yerlerinde ve sokakta denetim

İHA
09.07.2020 - 00:40 |Son Güncelleme :

Ankara’da koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri sokaklarda, zabıta ise iş yerlerinde kurallara uymayanlara ceza uyguladı.

İHA

Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde sıklaştıran denetimler kapsamında, Ankara’da da çalışma yapıldı. Alınan bilgiye göre, salgının kontrollü seyri için gerekli denetimler, Ankara Valiliği koordinasyonunda, il genelinde ilgili birimlerce aksatılmadan sürdürülüyor. Denetimlere zabıta, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Müftülük ekipleri katıldı. Ekipler, denetimde sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma zorunluluğuna dikkat çekti. Vatandaşların çoğunluğunun maskeli olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Polis ekipleri, sokakta maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Zabıta ise iş yerlerinde yaptığı denetimde maske takmayan çalışanları uyararak, iş yeri ruhsat sahibine ceza uyguladı. Bu çerçevede bir fırın sahibine de para cezası kesildi.

İş yerlerinde ve sokakta denetim

YÜZME HAVUZUNDAN DÜĞÜN SALONUNA

Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, AVM’ler, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, kahvehane ve kıraathaneler, hamam, sauna, buhar odaları, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları ile lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerler ile spor merkezleri gibi alanlar, konaklama tesisleri, mesire alanları, çay bahçeleri, dernek ve lokaller, nikâh ve düğün salonları, internet kafe ile oyun salonları, lunaparklar ve tematik parklar denetimin gerçekleştirildiği yerler oldu.

İş yerlerinde ve sokakta denetim

Sincan’da da koronavirüse karşı tedbirler kapsamında, 35 ekip, 96 personelle maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İş yerlerinde ve sokakta denetim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İş yerlerinde ve sokakta denetim haberi güncellenecektir.

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