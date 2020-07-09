İş yerlerinde ve sokakta denetim

Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde sıklaştıran denetimler kapsamında, Ankara’da da çalışma yapıldı. Alınan bilgiye göre, salgının kontrollü seyri için gerekli denetimler, Ankara Valiliği koordinasyonunda, il genelinde ilgili birimlerce aksatılmadan sürdürülüyor. Denetimlere zabıta, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Müftülük ekipleri katıldı. Ekipler, denetimde sosyal mesafe kurallarına uyma ve maske takma zorunluluğuna dikkat çekti. Vatandaşların çoğunluğunun maskeli olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Polis ekipleri, sokakta maske takmayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Zabıta ise iş yerlerinde yaptığı denetimde maske takmayan çalışanları uyararak, iş yeri ruhsat sahibine ceza uyguladı. Bu çerçevede bir fırın sahibine de para cezası kesildi.

YÜZME HAVUZUNDAN DÜĞÜN SALONUNA

Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, AVM’ler, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, kahvehane ve kıraathaneler, hamam, sauna, buhar odaları, kaplıca ve kapalı yüzme havuzları ile lokanta, restoran, kafe ve benzeri yerler ile spor merkezleri gibi alanlar, konaklama tesisleri, mesire alanları, çay bahçeleri, dernek ve lokaller, nikâh ve düğün salonları, internet kafe ile oyun salonları, lunaparklar ve tematik parklar denetimin gerçekleştirildiği yerler oldu.

Sincan’da da koronavirüse karşı tedbirler kapsamında, 35 ekip, 96 personelle maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.