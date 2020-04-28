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Ankara Haberleri: İş kazasında altıncı

ANKARA HABERLERİ

İş kazasında altıncı

Sedat CENİKLİ
28.04.2020 - 09:42 |Son Güncelleme :

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla 2003’ten bu yana 28 Nisan’da kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle etkinlikler düzenlenemiyor.

Sedat CENİKLİ

Ancak dünya üzerinde güvenliği ve işçi sağlığını artırmak amacıyla çalışmalar yapan sendika, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları, yaptıkları yazılı açıklamalarla işçi ölümlerine, iş güvenliğine, salgın sürecinde çalışan hakları gibi konulara dikkat çekiyorlar. Türkiye’de bu alanda çalışmalar yürüten İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Ankara Temsilcisi Pınar Abdal da Hürriyet Ankara’ya konuştu. Başkent’in, en çok işçi ölümünün yaşandığı 6’ncı ile olduğunu belirten Abdal, şunları söyledi:

İş kazasında altıncı

SENE BAŞINDAN BU YANA 9 KAYIP

İş kazalarının ve hayatını kaybedenlerin de yer aldığı aylık-yıllık raporlar hazırlıyoruz. Raporluyoruz, çünkü kamuoyunda gündem edilmediğini düşünüyoruz. 2019’da Ankara’da, iş kazaları sebebiyle 56 işçiyi kaybetmiştik. 2020’nin ilk üç ayında 9 işçiyi daha kaybettik. Aslında Ankara memur kenti olarak bilinir ama güvencesiz çalıştırılma konusunda da öne çıkan bir il. İş cinayetleri bakımından en çok can kaybının yaşandığı altıncı il. Ankara özelinde iş ve ücret güvencesinin olmadığı sektörler arasında inşaat ve taşımacılık ön plana çıkıyor. Ticaret-büro iş kolu da tehlikeli iş kolları arasında görülüyor. Buna bağlı olarak işçi ölümlerinin en büyük sebeplerinden biri ise inşaat iş kolunda rastladığımız yüksekten düşme.”

ÖNLEMLER YETERSİZ KALDI

Salgın sürecinde bazı büyük işletmelerin aldıkları önlemlerin yetersiz kaldığını da dikkat çeken Abdal, “Koronavirüs sürecinde gördük ki çalışmanın bütününe yönelik önlemler yetersiz. Salgın, iş yerlerinde hızlı şekilde ilerliyor. Yani baret, maske ve diğer koruyucu donanımların verilmesi gibi değil; çalışma ortamlarının bütününe, salgının iş yerlerinde yayılmasına yönelik önlem alınmadığını düşünüyoruz. Servislerde yan yana oturarak işe gidip gelme sürdürüldü, fabrikalarda aynı oturma düzeniyle devam edildi ve sosyal mesafe dikkate alınmadı. Market ve kargo çalışanlarına ücret kesintileri yapıldığı, 12-13 saate çıkan çalışma sürelerine rağmen mesai ücreti verilmediğini görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İş kazasında altıncı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İş kazasında altıncı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Nisan 2020 tarihinde saat 09 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İş kazasında altıncı haberi güncellenecektir.

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