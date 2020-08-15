İş kazalarına 6 ayda 19 can

Ölümlerin en çok yaşandığı iş kolu ise inşaat oldu. İş güvenliği ve işçi sağlığını arttırmak amacıyla çalışmalar yapan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin(İSİG), aylık olarak yayımladığı ‘iş cinayetleri raporları’na göre yılın ilk altı ayında Türkiye’de 920 işçi, iş kazaları sebebiyle hayatlarını kaybetti. Kazaların yaşandığı iş yerlerindeki iş güvenliği uzmanlarından ve sendikalardan edinilen bilgilerle hazırlanan raporlara göre Ankara, bu süreçte en çok işçi ölümünün yaşandığı 11’inci şehir oldu. Önceki yıllara göre iş kazalarında düşüş olduğu gözlenen Başkent’te, 6 ayda 19 işçi iş kazalarında can verdi. İş kazalarında en çok can kaybının yaşandığı ay 5 ölüm ile mayıs olurken, haziran ve nisanda 4’er, martta 3, yılın ilk iki ayında da 2’şer ölüm yaşandı.

SERVİS DEVRİLMESİNE DİKKAT

Raporlarda, iş kazalarının yaşandığı iş kollarıyla ilgili bilgi de verildi. Buna göre, en çok işçi ölümü sigortasız ve sendikasız çalışmanın yoğun olduğu inşaat sektöründe yaşandı. 19 işçiden 5’i inşaat, 4’ü ticaret/büro, 3’ü taşımacılık, 2’si tarım, 2’si kimya, 1’i metal, 1’i sağlık ve 1’i de belediye iş kollarında hayatlarını kaybetti. Ölüm sebeplerinde ise servis devrilmesi başı çekti. Ölenlerden 18’inin erkek, 1’inin kadın olduğu tespit edildi. Raporda, Ankara’da hayatını kaybedenler arasında çocuk, sığınmacı ya da göçmen işçi bulunmadığına da dikkat çekildi.

Önceki yıllarda ölümlerinin en çok yaşandığı ilk 10 şehir arasında bulunan Ankara, 2020’de listeden çıktı. Başkent, 6 ayda yaşanan 19 ölüm ile 11’inci sırada.