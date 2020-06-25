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Ankara Haberleri: İş güvenliği tek çatı altında

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İş güvenliği tek çatı altında

Hürriyet Haber
25.06.2020 - 00:53 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar Anonim Şirketi bünyesinde Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kuruldu.

Hürriyet Haber

Proje sayesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek bir çatı altında toplanırken, önemli ölçüde kadın istihdamı da sağlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin 30 bin çalışanına hizmet vermek üzerine kurulan OSGB, aynı zamanda diğer kurumlara da bu hizmeti vererek çalışmalarını sürdürecek.

İHTİYACA GÖRE GÜBRELEME

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi rekreasyon ve yeşil alanlar ile park ve bahçelerde toprak ve bitkilerin kalitesini artıran sıvı gübre kullanımına ağırlık vermeye başladı. Belirlenen noktalardan alınan toprak örneklerinin analizini yaptıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, bitkinin ve toprağın ihtiyacına göre ilk kez sıvı hümik asit kullandıklarını söyledi. Yeni sezonda piyasanın altında fiyattan sıvı gübre aldıklarını belirten Güldaş, 36 milyon TL tasarruf sağladıklarını açıkladı. Sıvı gübreleme tekniği konusunda eğitim alan ANFA ekipleri, ilk olarak Keçiören Esertepe Parkı’nda çalışmalara başladı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İş güvenliği tek çatı altında hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Haziran 2020 tarihinde saat 00 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İş güvenliği tek çatı altında haberi güncellenecektir.

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