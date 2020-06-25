İş güvenliği tek çatı altında

Proje sayesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek bir çatı altında toplanırken, önemli ölçüde kadın istihdamı da sağlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin 30 bin çalışanına hizmet vermek üzerine kurulan OSGB, aynı zamanda diğer kurumlara da bu hizmeti vererek çalışmalarını sürdürecek.



İHTİYACA GÖRE GÜBRELEME

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi rekreasyon ve yeşil alanlar ile park ve bahçelerde toprak ve bitkilerin kalitesini artıran sıvı gübre kullanımına ağırlık vermeye başladı. Belirlenen noktalardan alınan toprak örneklerinin analizini yaptıklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, bitkinin ve toprağın ihtiyacına göre ilk kez sıvı hümik asit kullandıklarını söyledi. Yeni sezonda piyasanın altında fiyattan sıvı gübre aldıklarını belirten Güldaş, 36 milyon TL tasarruf sağladıklarını açıkladı. Sıvı gübreleme tekniği konusunda eğitim alan ANFA ekipleri, ilk olarak Keçiören Esertepe Parkı’nda çalışmalara başladı.