İş arayana İstihdam Ofisi

Stantları gezen Yavaş, öğrencilerden gelen bir soru üzerine, iş arayan gençlerin istihdam edilmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri’nin iş birliğinde ‘istihdam ofisi’ kuracaklarını açıkladı. Yavaş, Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi son sınıf öğrenci Özlem Yağmur Tepeli’nin ‘Biz liseli gençlere iş yaşamı için neler önerirsiniz?’ sorusuna, “Önce okullarınız en iyi dereceyle bitirin sonra sizi arayıp bulurlar. Hedef ve hayalleriniz olsun” dedi.

MEZUNLAR ANKARA’DA KATMA DEĞER ÜRETMELİ

Ankara’daki üniversitelerin Türkiye’nin en iyi üniversiteleri olduğunu vurgulayan Yavaş, “Biz de belediye olarak, bu üniversitelerden mezun olanların dışarı gitmesini istemiyoruz” diye konuştu. ATO Başkanı Gürsel Baran ile birlikte, STK’larla Ankara’da yetişen öğrencilerin Ankara’da kalmalarını ve burada katma değer üretmelerini istediklerini anlatan Yavaş, “En büyük hazinemiz Ankara’daki üniversitelerimiz ve onların alt yapısı siz gençlerimiz. İstihdam ofisleri oluşturulacak. Ankara’da kısa zamanda yapabiliriz. Şuanda organize sanayilerle görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞ ARAYANLAR MÜLAKATA GİRDİ

Üniversitenin Kızılay’daki kampüsünde gerçekleştirilen fuar kapsamında öğrenciler ve mezunlar, alanında uzman kurumlarla bir araya geldi. 13 sektör temsilcisi de ‘kariyer dersleri’nde gençlerle tecrübeleri paylaştı. Firmalar başvurlarını değerlendirdikleri gençlerle mülakat gerçekleştirdi. TEDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Önemli olan kişinin en doğru işe ulaşırken, firmaların da doğru insan kaynağına ulaşabilmesi. Bu fuar ile hem öğrenci hem markalar kazanacak” bilgisini verdi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Yavaş, öğrencilerin talebini geri çevirmeyerek selfie çektirdi.