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Ankara Haberleri: İnsanlara eğlence hayvanlara mahşer

ANKARA HABERLERİ

İnsanlara eğlence hayvanlara mahşer

Sedat CENİKLİ
06.07.2020 - 23:26 |Son Güncelleme :

Türkiye’nin gündemindeki havai fişek kullanımının yasaklanması konusuyla ilgili “Tamamen yasaklanmasını talep ediyoruz” çağrısında bulunan HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, “Havai fişek gösterileri devam ettiği sürece bizim için coşkulu ve özel olan günler, onlar (hayvanlar) tarafından bir mahşer günü gibi yaşanacak” dedi.

Sedat CENİKLİ

Sakarya’da meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından, havai fişek kullanımının yasaklanması konusu yeniden gündeme geldi. TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun Ekim 2019’da hazırladığı ve havai fişek kullanımının kuşlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek kullanımının sınırlandırılmasını talep eden rapor hatırlatıldı. Havai fişek kullanımının engellenmesi için TBMM’de yine yasa değişikliği teklifi sunuldu. Sosyal medyada vatandaşlar bu konu hakkında paylaşımlar yaptı, internet üzerinden kampanyalar başlatıldı. Konuyla ilgili bir çağrı da Hayvan Hakları Federasyonu’ndan (HAYTAP) geldi. HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, “Gelişen teknoloji bize her alanda doğaya dost alternatifler sunuyor. Hayvanların yaşam hakkını ihlal etmeyecek ve doğaya zarar vermeyecek alternatifleri değerlendirmeye alalım” diye konuştu. Hürriyet Ankara’ya açıklamalarda bulunan Sayılgan, şunları söyledi:

İnsanlara eğlence hayvanlara mahşer

ÖLDÜRÜYOR, GÖÇ YOLLARINA ZARAR VERİYOR

“Havai fişekler kuşlarda geçici işitme kaybı ve görme problemlerine neden oluyor. Patlama esnasında oluşan yüksek ses ve basınç kuşları sakat bırakabiliyor veya korkudan kalp krizi geçirip ölmelerine sebep olabiliyor. Bunun yanında göçmen kuşların göç yolları zarar görüyor. Ayrıca yuvadaki yavrular, annelerinin panik içinde yuvalarını terk etmesiyle ölüme mahkum olabiliyorlar.

İnsanlara eğlence hayvanlara mahşer

ZEHİRLİ GAZLAR İNSANLAR İÇİN DE TEHLİKE

Patlama esnasında doğaya salınan zehirli gazlar, hem insan hem hayvan sağlığı için tehlike arz ediyor. Sokak hayvanlarının veya evde beslenen evcil hayvanların havai fişeklerden ne kadar ürktüğünü gözlemleyebilirsiniz, panik içinde kaçışıp bir yerlere saklanmaya çalışıyorlar. Sadece hayvanlar da değil; hasta ve yaşlı insanlar veya küçük çocuklar da bundan rahatsız oluyor. İnsanlar hayvan hakları ihlallerini meşrulaştırmak için genelde ‘Zorunlu haller’ ifadesini kullanırlar, hayvan refahı yasaları ‘Mecbur kalmadıkça bir hayvana acı çektirilmemelidir’ görüşünü savunur. Fakat aslına baktığınızda hayvan haklarını ihlal ettiğimiz hiçbir eylemimiz gerçekten zorunlu değildir. Deneyden gıda endüstrisine kadar bu böyledir.”

İnsanlara eğlence hayvanlara mahşer

BU GÖRGÜSÜZLÜKTEN VAZGEÇMEMİZ GEREKİYOR

Havai fişek konusunun tartışma götürür bir yanı olmadığını belirten Sayılgan, “Hiçbir gerekliliği olmayan bu görgüsüzlükten vazgeçmemiz gerekiyor. İnsanların bu tuhaf eğlence anlayışı hayvanların dehşet içinde can vermesine yol açıyor. Bu çok büyük bir şımarıklık. Hiçbir gerekliliği olmayan havai fişek gösterilerinin tamamen yasaklanmasını talep ediyoruz. Bu havai fişek gösterileri devam ettiği sürece bizim için coşkulu ve özel olan günler, onlar (hayvanlar) tarafından bir mahşer günü gibi yaşanacak. Bu kadar acıya ne gerek var” dedi.

İnsanlara eğlence hayvanlara mahşer

Hürriyet Ankara, okur şikâyetleri üzerine önceki yıllarda havai fişek kullanımının hayvanlara ve insanlara verdiği zarara defalarca dikkat çekmiş; son olarak da 10 Haziran’da ‘Bize eğlence onlara kâbus’ manşetiyle konuyu gündeme getirmişti.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İnsanlara eğlence hayvanlara mahşer hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Temmuz 2020 tarihinde saat 23 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İnsanlara eğlence hayvanlara mahşer haberi güncellenecektir.

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