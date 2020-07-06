İnsanlara eğlence hayvanlara mahşer

Sakarya’da meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından, havai fişek kullanımının yasaklanması konusu yeniden gündeme geldi. TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun Ekim 2019’da hazırladığı ve havai fişek kullanımının kuşlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek kullanımının sınırlandırılmasını talep eden rapor hatırlatıldı. Havai fişek kullanımının engellenmesi için TBMM’de yine yasa değişikliği teklifi sunuldu. Sosyal medyada vatandaşlar bu konu hakkında paylaşımlar yaptı, internet üzerinden kampanyalar başlatıldı. Konuyla ilgili bir çağrı da Hayvan Hakları Federasyonu’ndan (HAYTAP) geldi. HAYTAP Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, “Gelişen teknoloji bize her alanda doğaya dost alternatifler sunuyor. Hayvanların yaşam hakkını ihlal etmeyecek ve doğaya zarar vermeyecek alternatifleri değerlendirmeye alalım” diye konuştu. Hürriyet Ankara’ya açıklamalarda bulunan Sayılgan, şunları söyledi:

ÖLDÜRÜYOR, GÖÇ YOLLARINA ZARAR VERİYOR

“Havai fişekler kuşlarda geçici işitme kaybı ve görme problemlerine neden oluyor. Patlama esnasında oluşan yüksek ses ve basınç kuşları sakat bırakabiliyor veya korkudan kalp krizi geçirip ölmelerine sebep olabiliyor. Bunun yanında göçmen kuşların göç yolları zarar görüyor. Ayrıca yuvadaki yavrular, annelerinin panik içinde yuvalarını terk etmesiyle ölüme mahkum olabiliyorlar.

ZEHİRLİ GAZLAR İNSANLAR İÇİN DE TEHLİKE

Patlama esnasında doğaya salınan zehirli gazlar, hem insan hem hayvan sağlığı için tehlike arz ediyor. Sokak hayvanlarının veya evde beslenen evcil hayvanların havai fişeklerden ne kadar ürktüğünü gözlemleyebilirsiniz, panik içinde kaçışıp bir yerlere saklanmaya çalışıyorlar. Sadece hayvanlar da değil; hasta ve yaşlı insanlar veya küçük çocuklar da bundan rahatsız oluyor. İnsanlar hayvan hakları ihlallerini meşrulaştırmak için genelde ‘Zorunlu haller’ ifadesini kullanırlar, hayvan refahı yasaları ‘Mecbur kalmadıkça bir hayvana acı çektirilmemelidir’ görüşünü savunur. Fakat aslına baktığınızda hayvan haklarını ihlal ettiğimiz hiçbir eylemimiz gerçekten zorunlu değildir. Deneyden gıda endüstrisine kadar bu böyledir.”

BU GÖRGÜSÜZLÜKTEN VAZGEÇMEMİZ GEREKİYOR

Havai fişek konusunun tartışma götürür bir yanı olmadığını belirten Sayılgan, “Hiçbir gerekliliği olmayan bu görgüsüzlükten vazgeçmemiz gerekiyor. İnsanların bu tuhaf eğlence anlayışı hayvanların dehşet içinde can vermesine yol açıyor. Bu çok büyük bir şımarıklık. Hiçbir gerekliliği olmayan havai fişek gösterilerinin tamamen yasaklanmasını talep ediyoruz. Bu havai fişek gösterileri devam ettiği sürece bizim için coşkulu ve özel olan günler, onlar (hayvanlar) tarafından bir mahşer günü gibi yaşanacak. Bu kadar acıya ne gerek var” dedi.

Hürriyet Ankara, okur şikâyetleri üzerine önceki yıllarda havai fişek kullanımının hayvanlara ve insanlara verdiği zarara defalarca dikkat çekmiş; son olarak da 10 Haziran’da ‘Bize eğlence onlara kâbus’ manşetiyle konuyu gündeme getirmişti.