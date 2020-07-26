İnşaat devam ediyor bağımlı durmuyor

Mevlana Bulvarı’nda, Fatih Köprüsü’nün olduğu bölgede inşaat çalışmaları devam eden yaya üst geçidinin asansör boşluğu, madde bağımlılarınca mesken tutuldu. Geçen hafta üç kişinin uyuşturucu madde kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından narkotik ekiplerince müdahale edilen ve bir kişinin gözaltına alındığı yerde, kimliği belirsiz kişilerce alem yapılmaya devam ediliyor. Çalışmaların sürdüğü geçidin asansör boşluklarına günün farklı saatlerinde gelen birkaç kişilik gruplar, ateş yakıp uyuşturucu madde ve alkol kullanıyorlar.

KOVUYORUZ, YİNE GELİYORLAR

Geçit inşaatında çalışan işçiler de çevredeki vatandaşlar da durumdan dert yanıyor. İşçiler, “Biz yukarıda çalışırken bir anda geliyorlar. Rahatsız olduğumuz için gitmelerini istiyoruz. Kovuyoruz gidiyorlar, sonra yine geliyorlar. Bir ara geceleri yapı malzemeleri de çalınıyordu. Bir şekilde önüne geçilmesi lazım. Vatandaş da rahatsız oluyor. Korkuyorlar” diye konuştu.

BAKIM YAPILMAYAN TEHLİKE SAÇIYOR



Yaşanan olayın ardından gözler, kentteki diğer üst geçitlere çevrildi. Daha önce de çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörleriyle gündeme gelen Eskişehir, Konya ve İstanbul yollarındaki geçitlerin birçoğu bakımdan geçirilse de hâlâ bakıma ihtiyacı olanlar var. Bakımdan geçirilen geçitlerin demir kaplamaları boyalı; asansör ve merdivenleri çalışıyor. Bakıma muhtaç olanlardaki son durum ise şöyle:

* Ankara Bulvarı’nda, daha önce de arıza nedeniyle vatandaşların sıkça şikâyetçi olduğu Gazi Mahallesi Üst Geçidi’nin asansörleri çalışıyor ancak kabin kapakları darbe aldığı için açılmıyor. Yayalar kullanamıyor.

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önündeki üst geçitte Büyükşehir Belediyesi’nce, asansör ve yürüyen merdiven yenileme çalışması yürütülüyor. Sık sık arızalanan yürüyen merdivenler, yenileri yapılmak üzere kaldırılmış durumda. Çalışma sahasını çevreleyen bariyerlere, “Yürüyen merdiven çalışmamaktadır, lütfen asansörleri kullanınız” yazılı not asılı ancak asansörler de çalışmıyor.

* Önceki yıllarda kabloları ve demir aksamları hırsızlarca çalınan İskitler’deki geçidin her iki tarafındaki asansörleri de sökülmüş durumda. Kapı girişleri, metal plaklarla kapatılan geçidin ayaklarında kimliği belirsiz kişilerce yakılan ateş izleri görülüyor. Ağır yükü olan vatandaşlar, merdivenleri tırmanarak karşıya geçiyorlar.

* Asansörleri çalıştığı için bakım yapılmayan geçitlerin boyaları dökülmüş ve demirleri paslanmış durumda.

* Eskişehir Yolu’nda, Ümitköy kavşağından önceki geçidin asansörleri çalışmıyor. Metal kaplamaları dökülen ve demirleri paslanmaya başlayan geçit, hem altından geçen araç sürücüleri hem de yayalar için tehlike saçıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezi Kızılay ve Sıhhiye’de bulunan atıl haldeki çok sayıda üst geçit, önceki yıllarda sökülüp, kaldırıldı.