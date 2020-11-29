İlmek ilmek üretiyorlar

Altındağ Belediyesi’nin Battalgazi Mahallesi’ndeki Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde kurduğu halı dokuma atölyesi fabrika gibi çalışmaya başladı. Kapasitesi büyütülerek tezgâh sayısı 70’e çıkartılan atölyede hem geleneksel halı dokumacılığı kültürü yaşatılıyor hem de Altındağlı kadınlar kazanç sağlıyor. İŞKUR tarafından da desteklenen proje ile kadınlar, el emeklerini kazanca dönüştürüyor. Çok sayıda sipariş alan Altındağlı kadınlar, el emeği göz nuru halıları dokuyarak Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor. Sipariş arttıkça tezgâh başına geçen kadın sayısının da arttığı atölyede üretilen halıların metrekaresi 2 bin 500 liradan satılıyor.

ZAHMETLİ VE EMEK İSTİYOR

Halı atölyesinin yöneticisi, usta öğretici Raziye Başeğmez, atölyedeki çalışmalarla ilgili şunları söyledi: “Atölyede kadınlarla beraber çok güzel işler başarıyoruz. Ortaya çok güzel ürünler çıkıyor. Atölyemize ilgi gösteren kadın sayısı da her geçen gün artıyor. Geçmişte halı dokumuş ama bir şekilde bırakmak zorunda kalmış, halı dokumayı seven, ilgi duyan, bundan para kazanmak isteyen kadınlarımız atölyemize katılıyor. Halı dokumak hem çok zahmetli, hem de çok emek isteyen bir iş. Altındağ’da halı dokuma sanatımızı genç nesillere tanıttığımız ve halı dokuma mirasımıza sahip çıktığımız için çok mutluyuz. Bu güzel sanatımızın yok olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan’ımız Asım Balcı’ya bizlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz.”

TÜRKİYE’NİN BİRÇOK YERİNDEN SİPARİŞ GELİYOR

Halı dokuma atölyesini ziyaret eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçedeki kadınların kadın eğitim ve kültür merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştürmesi için projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Atölyenin de kadınlara bu kapsamda büyük katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Balcı, “Altındağlı kadınlarımıza seçim döneminde verdiğimiz sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kursumuza ve atölyemize Altındağ sınırlarında ikamet eden kadınlar katılabiliyor. Geleneksel motiflerin işlendiği halılar oldukça değerli. Türkiye’nin birçok yerinden siparişler geliyor. Kurduğumuz Altıneller Kadın Kooperatifi ile Altındağlı kadınların iş hacmini de kazançlarını da büyüteceğiz. Bu atölye sayesinde çok sayıda kadın ekonomik kazanç elde ediyor. Emeği geçen herkesin eline sağlık” ifadelerini kullandı.