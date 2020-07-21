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Ankara Haberleri: İlk toplantıda gündeme gelecek

ANKARA HABERLERİ

İlk toplantıda gündeme gelecek

Hürriyet Haber
21.07.2020 - 00:35 |Son Güncelleme :

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek, kahvehanelerdeki oyun oynama yasağının acilen kaldırılmasını istedi. Güven, “Sayın Bakanımız ilk Kabine Toplantısı’nda meseleyi gündeme getirip, Bilim Kurulu’na değerlendirme önerisi sunacakları sözünü verdi” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, beraberinde yönetim kurulu üyesi ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek, Türkiye’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı kahveci esnafının ciddi anlamda mağdur olduğunu iletti. Koronavirüs salgını sürecinde en çok mağduriyet yaşayan esnaf kesiminin kahveci esnafı olduğunu belirten Güven, şunları söyledi:

İlk toplantıda gündeme gelecek

ESNAF ÖDEMELERİNİ YAPAMIYOR

“Devletten yeteri kadar kredi desteğini alamadığımız gibi, geçen ay açılma izni verilmesinin ardından, kahvehanesini açan esnaf 2 gün sonra tekrar kapatmak zorunda kaldı. Kahvehanelere sadece çay ve soğuk içecekler satma izni verildi. Kağıt oyunları, okey, tavla yasağı devam ediyor. Bu haliyle; salgın sürecinde olağanüstü mağduriyetler yaşayan kahveci esnafı, kiralarını, biriken faturalarını ödeyemez, evine ekmek götüremez hale geldi. Genel hijyen kuralları ile maske ve mesafe gibi her türlü önlem ve koşullara uyarak, normal hayata dönmek istiyoruz.”

BİLİM KURULU’NA SUNULACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendileri ile yakından ilgilendiğini dile getiren Güven, “Sayın Bakanımız ilk Kabine Toplantısı’nda meseleyi gündeme getirip, Bilim Kurulu’na değerlendirme önerisi sunacakları sözünü verdi. Sayın bakanımızın samimiyetine ve gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Şahsıma ve kahveci esnafımız adına göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İlk toplantıda gündeme gelecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İlk toplantıda gündeme gelecek haberi güncellenecektir.

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