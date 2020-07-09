İlk oturumun gündemi yüksek su faturaları

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, koronavirüs salgını nedeniyle üç aylık aranın ardından temmuz ayı olağan toplantısının ilk oturumunu önceki gün ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirdi. Mecliste, nisan ve mayıs ayı su faturalarını şubat tüketiminin yüzde 80’i üzerinden hesaplayan ASKİ’nin haziranda gönderdiği yüksek meblağlı su faturaları ele alındı. AK Parti tarafından gündeme getirilen su faturalarıyla ilgili üç partinin grup başkanvekilleri ile Başkan Yavaş’ın değerlendirmeleri özetle şöyle oldu:







SAYAÇ OKUMADA SIKINTI VAR



AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: “Mart, nisan, mayıs aylarındaki fatura bedellerini ödeyemeyen vatandaşlarımıza haziran, temmuz, ağustos aylarında üç parçaya bölünerek taksitlendirilerek ödeme imkânı verilmesini, faiz işletildiyse uygulanmamasını öneriyoruz. Anlaşılan, sayaç okumada da sıkıntılar var. Okumaya giden kişi belki de gitmeden tahmini bir şey yaptı. Temmuz ayında ciddi bir okuma yapılabilir. Ciddi bir fark varsa müracaata da gerek kalmadan bu durum düzeltilebilir.”

DOĞRU BİLGİLENDİRME YAPILMALI

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan: “İtirazların azlığı veya çokluğu belki de bilgi azlığından kaynaklanıyordur. Bununla ilgili gerçek ve doğru bir bilgilendirme yöntemi yapılmalı ki gerçek mağdurlar da ortaya çıkmalı. Burada ne oldu, bir yönetim hatası mı var, gayri ihtiyari olması gereken bir süreçti de vatandaşa yansıyan bir maliyet mi çıktı. Bunun doğru bilgilendirilmesini tavsiye ediyorum. Gelsin arkadaşlar açıklama yapsınlar tablolarla bilgi sunsunlar.”

YANLIŞLIK VARSA DÜZELTİLİYOR

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu: “Salgın sürecinde sık sık tekrarlanan sokağa çıkma yasakları oldu. Faturalarda insanlarımızın kaçırdığı bir şey daha var; evde kalınan süre daha fazla oldu. Evde kalma süresi arttıkça su kullanım miktarlarında artışlar oldu. Arızalı sayaçlarla ilgili de talepler olması halinde yerine gidilip yanlışlık varsa da düzeltme yolunda çalışmalar yapılıyor.”

HATA BİNDE 5 BİLE DEĞİL

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise şu yanıtı verdi: “Şikâyet çok oldu fakat kullanım da çok. İnsanlar çok farkında değiller. Bir komisyon kuruldu. Kaç kişi itiraz etti, itiraz edilenlere verilen cevaplar ve kaç tane hata çıktı bunlar hakkında bilgileri toparlattım. Hata binde 5 bile değil. Bunları bilgisayar ölçüyor. Bizim zam yapma, 1 kuruş fazla alma yetkimiz yok. Eğer hata varsa düzeltiyoruz. Bir delikanlı bana, ‘ben üç aydır burada yoktum’ diyerek bin 200 lira su faturası geldiğini söyledi. Eve gittiklerinde klozetin suyu olduğu gibi açık kalmış. Yine de gerektiği gibi yardımcı oldular. Bu tür hatalar olabilir.‘Sayaçta mı hata var’ dendiği zaman zaten sayaç kontrol ediliyor. Önümüzdeki aydan itibaren faturalar normale bindiği zaman görülecek. Ayrıca ödeyemeyip müracaat edenlere de üç taksit yapıyoruz.” Konuşmaların ardından Başkan Yavaş, Meclis’e gelecek yazıyla faturaların ödenmesi ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını belirtti.

‘TAKSİLERE UYGUNLUK ÜCRETİ’ TARTIŞMASI

Meclis’te ‘2021’de servis araçları için uygulanan uygunluk ücretlerinin ticari taksiler için de uygulanması talebi’ne ilişkin Başkanlık Yazısı görüşülürken tartışma yaşandı.

Yavaş’ın ‘taksici esnafı bizim dönemimizde altın çağını yaşayacak’ dediğini hatırlatan AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, “15 ayda taksici esnafının sorunlarına yönelik tek bir çözüm üretmemişken şimdi çıkıp bir yönerge ile uygunluk ücreti adı altında bir harç getirerek taksici esnafının tamamını baskı altına mı almak istiyorsunuz. Böyle bir ücret talep edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi. “Propaganda amaçlı bir konuşma dinledik” diyen Yavaş ise “Biz ulaşımda hem belediyenin zararını azaltıcı hem ÖTA’ların hem ÖHO’ların, taksicilerin, dolmuşçuların altın çağını yaşaması için şu anda tedbirlerimizi hazırlıyoruz, inşallah sözümüzü tutacağız” diye konuştu.

Yalçın’a tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker de “Hemen cinayet süsü veriyorsunuz. Bu konu gündeme geldiğinde grup başkanvekilleriyle görüşürken karşı olduğumuzu söyledik. Biz esnafımızın yanındayız” dedi. Yapılan oylamada yazı, oy birliğiyle birimine iade edildi.

KOMİSYON VE YENİ ENCÜMEN ÜYELERİ BELİRLENDİ

Meclis’te öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle oldu:

-Meclis üyeliğinden istifa eden Şereflikoçhisar Meclis Üyesi Cafer Tayyar Altuğ’un yerine ilçe seçim kurulu kararıyla Aysun Pekmezci geldi.

-Meclis komisyonlarının yeni üyeleri seçimle belirlendi.

-Abdullah Emin Tekin, Edip Balcı, Sefa Yıldırım, Murat Akça ve İdris Yavuz Cengiz, Encümen üyeleri oldu.

-Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, belediye şirketlerinde izne çıkarılan işçilerin durumunu Meclis gündemine taşıdı. Ünal verdiği soru önergesinde kaç işçinin hangi kriterlere göre ne kadar süreyle izne çıkarıldıklarını sordu. Yerlerine alım olup olmadığını da soran Ünal, izinden sonra tekrar işe başlayıp başlamayacakları konusunu da gündeme getirdi.

-ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı uhdesindeki Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, Fen İşleri Dairesi’ne bağlandı.

-Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak ikiye ayrıldı.

Hürriyet Ankara tartışma konusu olan yüksek su faturalarını 12 Haziran’da ‘Hesap şaştı’ manşetiyle gündeme taşımıştı.