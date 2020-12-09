İlçe otobüslerine yeni depolama alanı

Yeni alan sayesinde, Ulus’ta eski 19 Mayıs Stadı ile Gençlik Parkı arasındaki Cumhuriyet Caddesi’nde, İskitler ile Etlik’teki farklı noktalarda dağınık şekilde bekleyen otobüsler bir noktada toplandı. Toplamda 435 otobüs dönüşümlü olarak yeni garajı kullanacak. Şoförler için tuvalet ve konteynerden bekleme alanları yapılan alana ayrıca ABB tarafından bir de tesis inşa edilecek. Araçların daha önce dağınık şekilde beklediğini belirten Ankara Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara, “Yer bulma sıkıntısı oluyordu. Çift sıra park ediyorlardı. Trafik polislerinden, zabıtadan ve EGO’dan sürekli ceza alıyorlardı. Park cezası yemekten kurtuldular. Ulus’ta, İskitler’de, Etlik eski garajlardaki çirkin görüntü ortadan kalktı. Çözüm sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş ve bürokratlarına teşekkür ediyoruz” dedi. Kara ayrıca, Çubuk ve Akyurt’un ardından önümüzdeki hafta Elmadağ ve Kahramankazan araçlarının da Ankarakart sistemiyle hizmet vereceğini söyledi.

ÇEVRİM İÇİ BAŞVURUYLA YAPILANDIRMA

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler, ‘yapilandirma.ankara.bel.tr’ adresinden online ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosundan 31 Aralık tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilecek. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların Başkent 153’e başvurmaları halinde başvuruları ikamelerinden alınacak. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları 2’şer aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebilecek.