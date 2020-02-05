İlbank eksik yatırdı belediyeler fark etmedi

Sayıştay’ın tespitine göre İlbank, Genel Bütçe Vergi Gelirleri’nden ayrılan pay üzerinden hesaplanan ‘Su ve Kanalizasyon İdaresi Payı’nı hatalı hesapladı. Bu nedenle Sincan Belediyesi’ne 2018 yılında 1 milyon 927 bin 388 TL, Polatlı Belediyesi’ne ise 699 bin 16 TL eksik pay gönderildi. Raporlarda “Bu durum, belediyenin gelir kaybına sebebiyet vermekte ve mali tablolarını olumsuz yönde etkilemektedir” denildi. Sincan Belediyesi, Sayıştay’a “İlbank’a 30 Mayıs 2019 tarih ve 5330 sayılı yazımız ile itirazda bulunulmuştur. İlbank tarafından gönderilen Genel Bütçe Vergi Gelirleri üzerinden hesaplanan ilçe paylarının takibine dikkat edilecektir” yanıtını verirken, Polatlı Belediyesi de yanıtında “İlbank tarafından gönderilen Genel Bütçe Vergi Gelirleri payımızdan eksik hesaplanan tutarlar İlbank’tan talep edilmiştir” ifadelerini kullandı.



