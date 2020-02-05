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Ankara Haberleri: İlbank eksik yatırdı belediyeler fark etmedi

ANKARA HABERLERİ

İlbank eksik yatırdı belediyeler fark etmedi

Murat YILMAZ
05.02.2020 - 09:53 |Son Güncelleme :

Sayıştay’ın 2018 denetim raporlarında, İlbank’ın Sincan ve Polatlı belediyelerine 2018’de eksik pay gönderdiği, belediyelerin ise bu duruma itiraz etmedikleri ortaya çıktı.

Murat YILMAZ

Sayıştay’ın tespitine göre İlbank, Genel Bütçe Vergi Gelirleri’nden ayrılan pay üzerinden hesaplanan ‘Su ve Kanalizasyon İdaresi Payı’nı hatalı hesapladı. Bu nedenle Sincan Belediyesi’ne 2018 yılında 1 milyon 927 bin 388 TL, Polatlı Belediyesi’ne ise 699 bin 16 TL eksik pay gönderildi. Raporlarda “Bu durum, belediyenin gelir kaybına sebebiyet vermekte ve mali tablolarını olumsuz yönde etkilemektedir” denildi. Sincan Belediyesi, Sayıştay’a “İlbank’a 30 Mayıs 2019 tarih ve 5330 sayılı yazımız ile itirazda bulunulmuştur. İlbank tarafından gönderilen Genel Bütçe Vergi Gelirleri üzerinden hesaplanan ilçe paylarının takibine dikkat edilecektir” yanıtını verirken, Polatlı Belediyesi de yanıtında “İlbank tarafından gönderilen Genel Bütçe Vergi Gelirleri payımızdan eksik hesaplanan tutarlar İlbank’tan talep edilmiştir” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İlbank eksik yatırdı belediyeler fark etmedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Şubat 2020 tarihinde saat 09 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İlbank eksik yatırdı belediyeler fark etmedi haberi güncellenecektir.

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