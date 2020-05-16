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Ankara Haberleri: İl genelinde denetim yapıldı

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İl genelinde denetim yapıldı

Hürriyet Haber
16.05.2020 - 19:51 |Son Güncelleme :

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, alışveriş merkezi, berber, kuaför ve market gibi iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığı önceki gün kontrol edildi. Ankara Valiliği koordinasyonunda il genelindeki iş yerlerinde yapılan denetimlere, ilgili komisyonda görevli polis, zabıta ve sağlık ekipleri katıldı

Hürriyet Haber

Çankaya Kaymakamlığı bünyesindeki komisyon da ilçe genelindeki iş yerlerini denetledi. Kuaför ve berberlere giden ekipler, tek kullanımlık önlük ve havlu ile el dezenfektanı, eldiven kullanılıp kullanılmadığını denetledi. İş yeri sahiplerinden müşteri randevu çizelgelerini göstermelerini isteyen ekipler, çalışma saatleri ile sosyal mesafe kuralına uyulması, maske kullanılması ve usturayla tıraş yapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM

Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri de ilçede hijyen denetimi yaptı, işletmecilere ve çalışanlara İçişleri Bakanlığı genelgesi ve uygulamalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Mamak Belediyesi mobil ilaçlama ekipleri de bir yandan kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte etmeyi sürdürüyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Normalleşme süreci boyunca rehavete kapılmadan tüm halkımızın tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz” dedi.

TÜM ÖNLEMLER UYGULANMALI

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri denetimlerine devam ediyor. İlçedeki 435 berber, 222 kuaför ve 18 güzellik salonunda dezenfeksiyon çalışması yürütüldü. Ayrıca tüm iş yerlerine maske, dezenfektan ve eldiven bulunan hijyen paketleri dağıtıldı. Zabıta ekipleri halk sağlığı için çalışmalara ara vermeden devam edileceğinin altını çizdi. İş yeri sahiplerini ve vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağıran ekipler, koronavirüs önlemlerinin harfiyen uygulanmasını istedi.

TİTİZLİKLE DEVAM EDECEK

Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir gün içerisinde, ilçede faaliyet gösteren tüm berber, kuaför ve güzellik salonları ziyaret edildi. Denetimlerde işletmelere koronavirüs tedbirlerine ilişkin uyarı ve kontroller yapıldı. Ekipler, Altındağ’daki semt pazarlarında da denetimlerde bulundu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Vatandaşlarımızın sağlığını koruma işimizi şansa bırakamayız. Bu süreçte hijyen ve temizlik çok daha önem kazandı. Bu nedenle denetimlerimizi büyük bir titizlikle devam ettireceğiz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İl genelinde denetim yapıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 19 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İl genelinde denetim yapıldı haberi güncellenecektir.

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