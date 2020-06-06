İki buçuk ay sonra ilk hafta sonu

Kısıtlamanın olmadığını duyan ve sıcak havayı fırsat bilen Ankaralılar, park, bahçe, spor kompleksi ve mesire alanlarına akın etti. Uzun bir aradan sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken, yaş sınırlaması dolayısıyla 0-18 yaş arası ve 65 yaş üzeri tüm vatandaşlar için kısıtlama devam ediyor.







