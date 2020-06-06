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Ankara Haberleri: İki buçuk ay sonra ilk hafta sonu

ANKARA HABERLERİ

İki buçuk ay sonra ilk hafta sonu

Emin KUVAT-Emre YÜZÜGÜLDÜ/İHA
06.06.2020 - 23:42 |Son Güncelleme :

Hafta sonları ve özel günlerde yaklaşık 2 buçuk aydır uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta uygulanmadı.

Emin KUVAT-Emre YÜZÜGÜLDÜ/İHA

Kısıtlamanın olmadığını duyan ve sıcak havayı fırsat bilen Ankaralılar, park, bahçe, spor kompleksi ve mesire alanlarına akın etti. Uzun bir aradan sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken, yaş sınırlaması dolayısıyla 0-18 yaş arası ve 65 yaş üzeri tüm vatandaşlar için kısıtlama devam ediyor. 

İki buçuk ay sonra ilk hafta sonu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İki buçuk ay sonra ilk hafta sonu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Haziran 2020 tarihinde saat 23 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İki buçuk ay sonra ilk hafta sonu haberi güncellenecektir.

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