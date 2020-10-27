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Ankara Haberleri: İki aya piyasada

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İki aya piyasada

Doğahan GİRİTLİOĞLU
27.10.2020 - 23:33 |Son Güncelleme :

Türkiye’deki iki aşı denemesinden biri olan Pfizer-Biontech ortaklığındaki koronavirüs aşısı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi koordinasyonunda gönüllü deneklere uygulanmaya başladı. Prof. Dr. İsmail Balık, “2 ay içerisinde piyasada göreceğiz” diyerek aşıyla ilgili sevindirici bir haber verdi, bir de uyarı yaptı: “İlk aşamada herkese yapılması mümkün değil, bu yüzden en az bir yıl kurallara uymaya devam etmeliyiz.”

Doğahan GİRİTLİOĞLU

ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu ve ortağı olduğu Biontech biyoteknoloji firmasının koronavirüs salgını için geliştirdiği aşının gönüllü uygulamalarına dün Ankara’da başlandı. Deneme aşamasında 500’ün üstünde gönüllüye uygulanacak aşının ilk denek adayı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal oldu. Ünal’ın ardından Ankara Üniversitesi’nden gönüllü hocalara ve sağlık çalışanlarına da aşı yapıldı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, aşının deneme ve izleme süreciyle ilgili merak edilenleri Hürriyet Ankara’ya anlattı. Balık, “İnşallah bu aşımızı da gerekli denetim ve gözetim çalışmalarının ardından 2 ay içerisinde piyasada göreceğiz” dedi. Herkese aşılama yapılmasının mümkün olmayacağını dikkat çeken Balık, “Öncelik risk grubu ve sağlıkçılar olacaktır. Bu yüzden aşı onaylansa bile en az bir yıl maske, mesafe, hijyen ve kabalıklara girmeme kurallarına uymaya devam etmeliyiz” uyarısı yapı. Prof. Dr. Balık’ın değerlendirmeleri şöyle:

İki aya piyasada

HEDEFE ULAŞMAK ÜZEREYİZ

Aşının etkisini incelemeye bugün başladık ve ilerleyen süreçte de takip edeceğiz. Etkinlik düzeylerini ve oranlarını araştıracağız. Bunların takibini 2 yıl boyunca da devam ettireceğiz. Ama bu aşının piyasaya girmesine engel değil. 2 ay içinde Amerika’da ve Avrupa birliği ülkelerinde onay alıp rutin uygulamaya geçeceğini tahmin ediyorum. 2 ay içerisinde onay alma ihtimali çok büyük olasılık olarak gözüküyor. Şu an Türkiye’de bu aşının yanında Çin’de üretilmiş bir aşı da deneniyor. Her ikisinin de güvenilirliğiyle ilgili bir sorunla karşılaşılmadı. Biz de başladığımız araştırmada etkinliğin ne kadar uzun süre devam edeceğini göreceğiz. Ancak aşıların piyasaya çıkması ilk etapta tüm dünyaya yetecek kadar aşının çıkması anlamına gelmiyor. İhtiyacın çok altında aşı piyasaya çıkmış olacaktır. Tüm dünyada herkese aynı anda aşı yapılamayacak. Aşı bu nedenle salgının hemen durmasına katkı vermeyecek gibi görünüyor. En azından bir yıl daha standart korunma tedbirlerine uymaya ihtiyacımız var. Öncelikle risk grubu ve sağlık çalışanları. Otobüs şoförleri, banka çalışanları gibi insanlarla yüz yüz olanlar aşılamada öncelik olmalı.”

İki aya piyasada

CİDDİ BİR YAN ETKİ OLUŞMADI

Gönüllüler arasında yer alan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmettin Ünal da aşıyla ilgili korkulacak bir durum olmadığını aktardı. Aşının son derece bilimsel ve etik değerlere bağlı olarak yapıldığına dikkat çeken Ünal, şunları kaydetti:  “Aşının zararlı etkilerinin olup olmadığı, hayvanlardan başlanarak adım adım değerlendiriliyor. Hiçbir aşının yan etkisi sıfır olamaz. Kabul edilebilir olduğu için bu kadar geniş gruplara yapılıyor. İlk aşı olacak kişilerden biri ben olacağım. Bu aşı bugüne kadar 37 bin kişiye yapıldı. Bunlarda ciddi bir yan etki oluşmadı diye açıklandı.”

TEDBİRLERE UYULMASI RAKAMLARA YANSIYOR

Ankara’daki koronavirüs vakalarıyla ilgili gözlemini de paylaşan Balık, “Kliniğe gelen sayısı yaz aylarına göre oldukça düşük. Bir süredir bu süreç devam ediyor. Bu da kurallara uyduğumuzu gösteriyor. Ancak şimdi kış ayları geliyor. Kapalı ortamlarda virüsün bulaşma riski daha yüksek. Kış aylarında riskin artacağı ortada. Gevşeme yaşarsak yaz aylarında yaşadığımız artışın misliyle karşılaşabiliriz. Bu yüzden bu aylarda maske, mesafe, el hijyeni ve kalabalıklara girmeme kurallarına daha da dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

İki aya piyasada

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde gönüllü sağlıkçılara Pfizer-Biontech aşısı yapılmasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi ve ilk denek olan Prof. Dr. Necmettin Ünal’a aşılama yapıldı.

İki aya piyasada

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, dün düzenlenen basın toplantısında dünya ve Türkiye’de aşı denemeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

 

 

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