İhtiyacı olana ‘Afiyet Ver’

Başkan Yavaş, “Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Kimse mahzun kalmasın, hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin. Hedefimiz eylül ayı itibarıyla yüzbinlerce kavurma ya da kıymayı paketlenmiş halde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak, onların dertlerine derman olmak” dedi. Hayırseverler ‘afiyetver.com’ internet sitesi üzerinden 800 gramlık kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konservesinin tamamını ya da yarısını satın alabilecek.

‘afiyetver.com’ internet sitesindeki dört farklı fiyat seçeneğiyse şöyle:

-Kavrulmuş kuşbaşı paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 32 lira 50 kuruş, 800 gram için 65 TL.

-Kıyma paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 27 lira 50 kuruş, 800 gram için 55 TL.





ÇOCUK MECLİSİ’NDE TASARIM YARIŞMASI

Pandemi sürecinde sanal ortamda faaliyetlerine ve eğitimlerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ‘Maske Desen Tasarım Yarışması’ düzenledi. Online olarak düzenlenen yarışmada birinciliği Başkanlık Divanı Katip Üyesi Su Naz Görgel kazanırken, Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu üyesi Arya Sağlam da ikinci oldu. Kültür Sanat Komisyonu üyesi Yağmur Hayta ve Spor Komisyonu üyesi Aycan Özüm Biçici’nin üçüncülüğü paylaştığı tasarım yarışmasında, yenilikçi yaklaşımı nedeniyle Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu üyesi Abdullah Enes Köroğlu ise başarılı bulundu. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurulu ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile video konferans gerçekleştiren Çocuk Meclisi üyeleri, ‘Genç Dünya Mirası Koruyucusu’ anlamına gelen ‘Patrimonito’ unvanı aldı.







