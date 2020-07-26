Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >İhtiyacı olana ‘Afiyet Ver’

Ankara Haberleri: İhtiyacı olana ‘Afiyet Ver’

ANKARA HABERLERİ

İhtiyacı olana ‘Afiyet Ver’

Hürriyet Haber
26.07.2020 - 01:20 |Son Güncelleme :

Kurban Bayramı öncesinde ‘Afiyet Ver’ adlı yeni bir iyilik hareketi başlattıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek Genel Müdürlüğü’nün eylül ayından itibaren ihtiyaç sahiplerine konserve şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma dağıtımı yapacağını açıkladı.

Hürriyet Haber

 Başkan Yavaş, “Hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Kimse mahzun kalmasın, hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin. Hedefimiz eylül ayı itibarıyla yüzbinlerce kavurma ya da kıymayı paketlenmiş halde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak, onların dertlerine derman olmak” dedi. Hayırseverler ‘afiyetver.com’ internet sitesi üzerinden 800 gramlık kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konservesinin tamamını ya da yarısını satın alabilecek.
‘afiyetver.com’ internet sitesindeki dört farklı fiyat seçeneğiyse şöyle:
-Kavrulmuş kuşbaşı paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 32 lira 50 kuruş, 800 gram için 65 TL.
-Kıyma paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 27 lira 50 kuruş, 800 gram için 55 TL.

İhtiyacı olana ‘Afiyet Ver’
ÇOCUK MECLİSİ’NDE TASARIM YARIŞMASI

Pandemi sürecinde sanal ortamda faaliyetlerine ve eğitimlerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ‘Maske Desen Tasarım Yarışması’ düzenledi. Online olarak düzenlenen yarışmada birinciliği Başkanlık Divanı Katip Üyesi Su Naz Görgel kazanırken, Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu üyesi Arya Sağlam da ikinci oldu. Kültür Sanat Komisyonu üyesi Yağmur Hayta ve Spor Komisyonu üyesi Aycan Özüm Biçici’nin üçüncülüğü paylaştığı tasarım yarışmasında, yenilikçi yaklaşımı nedeniyle Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu üyesi Abdullah Enes Köroğlu ise başarılı bulundu. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurulu ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile video konferans gerçekleştiren Çocuk Meclisi üyeleri, ‘Genç Dünya Mirası Koruyucusu’ anlamına gelen ‘Patrimonito’ unvanı aldı.

İhtiyacı olana ‘Afiyet Ver’

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İhtiyacı olana ‘Afiyet Ver’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İhtiyacı olana ‘Afiyet Ver’ haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Belediye-üniversite iş birliği

Belediye-üniversite iş birliği

EGO’dan müzik ve gürültü uyarısı

EGO’dan müzik ve gürültü uyarısı

AHOKda üye-kiracı anlaşmazlığı

AHOK'da üye-kiracı anlaşmazlığı

Biz gündeme getirince çözdüler

Biz gündeme getirince çözdüler

Buradaki güzel işler bizi de mutlu ediyor

Buradaki güzel işler bizi de mutlu ediyor

Sıfır atık başarısı ilk belgeyi getirdi

Sıfır atık başarısı ilk belgeyi getirdi

Gençler Kartal’a karşı

Gençler Kartal’a karşı

Sezona veda maçı

Sezona veda maçı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

26 Temmuz 2020, Pazar
  • İmsak
    03:50
  • Güneş
    05:35
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:54
  • Akşam
    20:16
  • Yatsı
    21:52
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.