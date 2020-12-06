İhtiyaç konutlarının şartları belli oldu

2002 yılında Mamak Araplar Mahallesi’nde yapılan ve 18 yıldır atıl durumda bulunan Eserkent Sosyal Konutları ABB tarafından yenilendi. 400 adet beyaz eşyalı (çamaşır makinası, buzdolabı, set üstü ocak-fırın, davlumbaz) 1+1 konutlar 5 bloktan oluşuyor. ABB Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu tarafından hazırlanan ve geçen ay kabul edilen rapora göre 400 daireden oluşan 1+1 konutlar aylık 100 TL bedelle kiralanacak. Konutlardan yararlanma süresi 2 yıl olacak. Bu süre zorunlu hallerde Encümen kararıyla en fazla 1 yıl uzatılabilecek. Konutların kira ödemeleri de 3-6 aylık periyotlarla yapılacak. Başvuranların herhangi bir yerde evinin bulunmama şartı aranan konutlar için başvurular online olarak alınacak. Yoğun talep olması halinde daha düşük gelire sahip olanlar öncelikli olmak üzere konutlar için noter huzurunda kura yöntemiyle çekiliş yapılacak. Konutlar için Meclis’in belirlediği bazı şartlar şöyle:

YARARLANMA SÜRESİ 2 YIL

*Başvuranların aylık gelirleri 3 bin TL’yi geçmeyecek. Bu rakam her yıl enflasyon artış oranına göre yeniden belirlenecek.

*Aylık kira bedeli 100 TL olacak. Her yıl en fazla TÜFE oranında arttırılacak.

*Kira ödemeleri 3-6 aylık periyotlarla yapılacak.

*Engelli başvuru sahiplerinin ‘bakıma muhtaç’ olması ve bakıcıları ile beraber ikamet ediyor olması gerekli.

*Konutlardan yararlanma süresi 2 yıl olacak. Zorunlu hallerde Encümen kararıyla en fazla 1 yıl uzatılabilecek.

*Tahsis işlemi öncesinde tahliye taahhütnamesi verilecek. Süre bitiminde, her hangi bir tebligata gerek kalmaksızın tahsis edilen konutun teslim alındığı şekliyle geri verilmesi zorunlu olacak.

*Tahsis edilen konut başka bir şahısa devredilemeyecek.

*Konutun elektrik, su, doğalgaz, telekom gibi faturaları ve bina ortak giderleri kullanan vatandaşlara ait olacak.

*Yeni evli çift başvuruları için başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce evlenmiş olanlar ile başvuru tarihinden en fazla 6 ay sonrasında evlenecek olanların başvuruları değerlendirmeye alınacak.

*Başvuru sahipleri ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara’da olduğunu belgelemek zorunda.

*Başvurular, Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından alınacak. Gerekli inceleme, değerlendirme ve diğer işlemler Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak.