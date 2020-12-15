İhlale ceza

Ankara Valiliği konuyla ilgili, “İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulanmıştır” açıklamasında bulundu. Ayrıca açıklamada vatandaşlar, “Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım” ifadesiyle uyarıldı.
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