İhlale ceza

Ankara Valiliği konuyla ilgili, “İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 7-13 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 405 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 2 milyon 688 bin 20 lira para cezası uygulanmıştır” açıklamasında bulundu. Ayrıca açıklamada vatandaşlar, “Lütfen sağlığımız için kurallara uyalım” ifadesiyle uyarıldı.