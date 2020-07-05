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Ankara Haberleri: İğne, iplik, istihdam

ANKARA HABERLERİ

İğne, iplik, istihdam

Hürriyet Haber
05.07.2020 - 23:33 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ kapsamında ve ‘Kadın Dostu Başkent’ sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet Haber

Kadın istihdamını arttırmaya yönelik projelerden biri olan Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’ndeki Maske Atölyesi’nde, 55’i kadın 200 terzi ve tekstil çalışanı mesaiye devam ediyor. Maske Atölyesi’nde hijyenik koşullarda üretilen maskeler, ABB tarafından vatandaş ve esnafa ücretsiz olarak dağıtılıyor.

İğne, iplik, istihdam

* Zeynep Taşpınar(46): “Evliyim ve üç çocuğum var. Genç yaşlarda çalışma hayatına atıldım. Ben üreterek ve çalışarak hayata bağlanıyorum, kendimi daha değerli hissediyorum. Maske üretim projesinde hem para kazanmak hem de insanlığa hizmet etmek beni onurlandırıyor. Kadınlar korkmasınlar, cesaretli olsunlar, her alanda üretmeye devam etsinler ve asla pes etmesinler.”

İğne, iplik, istihdam

* Tuğba Kaynar(36): “11 yaşından beri iğneye, ipliğe, makineye çok merakım vardı. Abimin terzi atölyesinde ufak tefek çıraklıkla dikiş dikmeyi öğrenmeye başladım. Daha sonra kendi terzi atölyemi açtım. Pandemi nedeniyle de dükkânımızın kepenklerini kapattık. Eşimden ayrıldım ve çocuklarımın istikbali için çalışmak zorundayım. Burada bir istihdam kapısı açılması beni tekrar hayata bağladı.”

İğne, iplik, istihdam

* Ayşegül Serin(37): “Çocuk yaşlarda ailemin teşvikiyle terziliğe yöneldim, çeşitli konfeksiyon atölyelerinde çalıştım. Mansur Yavaş’ın terzilere sağlamış olduğu bu istihdam sayesinde işimiz oldu, en önemlisi bize umut kapısı oldu. Kadınlara önerim, kimseye eğilmeden, muhtaç kalmadan, kendi başarımızla, kendi ayaklarımızın üzerinde duralım. “

İğne, iplik, istihdam

* Reyhan Yavaşoğlu(39): “İki çocuğum var. Kendi spor salonumu kapattığım için işsiz kaldım ve ben de maske atölyesine iş başvurunda bulundum. Pandemi nedeniyle ülkem adına bir şeyler yapıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Kadınlarımızın ayaklarının üzerinde durmasını ve mücadeleden asla vazgeçmemesini tavsiye ediyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İğne, iplik, istihdam hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Temmuz 2020 tarihinde saat 23 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İğne, iplik, istihdam haberi güncellenecektir.

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