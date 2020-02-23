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Ankara Haberleri: ‘Hurda Bank’çı yakayı ele verdi

ANKARA HABERLERİ

‘Hurda Bank’çı yakayı ele verdi

Hürriyet Haber
23.02.2020 - 09:49 |Son Güncelleme :

Ankara’da, hurda alıp yüksek kârla satacağını ileri süren ve ‘Hurda Bank’ olarak adlandırdığı ‘Çiftlik Bank’ benzeri sistemle 14 kişiyi yaklaşık 2 buçuk milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı.

Hürriyet Haber

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, M.K.'nin hurda alım satımı yaparak, yüksek kâr payı vereceği vaadiyle kurduğu "saadet zinciri" benzeri yapılanma sonucu 14 kişiyi yaklaşık 2 buçuk milyon lira dolandırdığını tespit etti. ‘Çiftlik Bank’ benzeri sistemin ‘Hurda Bank’ olarak adlandırıldığı saptandı. Ayrıca, ekiplerin, yaptıkları araştırma sonucu, son 4 yıldır Ankara'da yaşayan M.K.'nin, çevresindekilerin gözünde kendisini güvenilir, hurda alım satımı yapan bir esnaf olarak tanıtmak için ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere koliler hazırlattığı ve yardımlar topladığı belirlendi.

ÜZERİNDE UÇAK BİLETİ BULUNDU

Mağdurlardan topladığı paralarla kaçma hazırlığı yapan M.K., düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde pasaport ve Moldova'ya gitmek üzere alınmış uçak bileti çıktı. M.K.'nin emniyetteki sorgusunda ise tüm yapıyı anlattığı, mağdurlara bir miktar para kazandırdıktan sonra özendirdiği kişilerin akrabalarını ve arkadaşlarını da dolandırdığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Hurda Bank’çı yakayı ele verdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Şubat 2020 tarihinde saat 09 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Hurda Bank’çı yakayı ele verdi haberi güncellenecektir.

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